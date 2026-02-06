Апарат для чищення терас PCL 4 patio cleaner

Апарат для чищення терас PCL 4 ретельно та рівномірно долає забруднення завдяки роликовим щіткам, які обертаються та вбудованій подачі води. Просто підключіть його до шлангу для води.

Апарат для чищення терас PCL 4 дозволяє легко, ретельно та рівномірно видаляти стійкі забруднення з різних вуличних поверхонь. Просто підключіть очищувач внутрішніх двориків до садового шлангу і почніть прибирання. Комбінація двох змінних роликових щіток, які обертаються, а також можливість регулювати подачу води забезпечують одночасно надійне відшарування і видалення бруду. Це означає, що внутрішні дворики можна ретельно очистити у найкоротші терміни і без використання більшої кількості води, аніж насправді потрібно. Ширина і положення роликів розраховані на те, щоб дві дошки можна було очистити до країв за один крок, що також економить зусилля і час. Завдяки легко змінним роликовим щіткам цей апарат можна використовувати не тільки для дерев'яних поверхонь і ДПК, але також для ретельного та дбайливого очищення всіх кам'яних поверхонь навколо будинку.

Особливості та переваги
Дві високоякісні роликові щітки (для дерев'яних поверхонь, входять в комплект поставки)
Дві високоякісні роликові щітки (для дерев'яних поверхонь, входять в комплект поставки)
Ретельне і рівномірне очищення дерев'яних поверхонь на зовнішніх ділянках з високою продуктивністю по площі.
Дві насадки над роликовими щітками
Дві насадки над роликовими щітками
Відшаровує і видаляє бруд за один крок. Видаляє стійкі забруднення.
Об'єм води можна регулювати через клапан
Об'єм води можна регулювати через клапан
Водозберігаюче очищення.
Центральне кріплення роликових щіток
  • Очищення до країв поверхні.
Змінні роликові щітки
  • Роликові щітки для дерев’яних поверхонь, придатні для чищення дерев’яних терасних дощок та поверхонь ДПК. Роликові щітки для каменю (доступні як додатковий аксесуар) підходять для гладкої та герметичної кам’яної плитки.
Потужний мотор для приводу роликових щіток
  • Легка робота з мінімальними витратами.
Специфікації

Технічні характеристики

Макс. тиск (бар) 10
Регулювання тиску Низький тиск
Витрата води при 4 барах (л/год) макс. 180
Номінальна споживана потужність (кВт) 0,6
Частота обертання щітки (об/хв) 600 - 800
Робоча ширина роликової щітки (мм) 300
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 5
Вага (з упаковкою) (кг) 6,703
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1281 x 307 x 350

Комплектація

  • Ролики для дерев'яних поверхонь: 2 шт.

Оснащення

  • Два водних сопла
  • Клапан для контролю об'єму води
  • Зберігання аксесуарів
  • Ергономічна ручка

Відео

Області застосування
  • Тераси
  • Балкони
  • Дерев'яні поверхні
  • Мох
Аксесуари
Запчастини для PCL 4 patio cleaner

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

