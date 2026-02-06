Апарат для чищення терас PCL 4 дозволяє легко, ретельно та рівномірно видаляти стійкі забруднення з різних вуличних поверхонь. Просто підключіть очищувач внутрішніх двориків до садового шлангу і почніть прибирання. Комбінація двох змінних роликових щіток, які обертаються, а також можливість регулювати подачу води забезпечують одночасно надійне відшарування і видалення бруду. Це означає, що внутрішні дворики можна ретельно очистити у найкоротші терміни і без використання більшої кількості води, аніж насправді потрібно. Ширина і положення роликів розраховані на те, щоб дві дошки можна було очистити до країв за один крок, що також економить зусилля і час. Завдяки легко змінним роликовим щіткам цей апарат можна використовувати не тільки для дерев'яних поверхонь і ДПК, але також для ретельного та дбайливого очищення всіх кам'яних поверхонь навколо будинку.