Аппарат для чистки террас PCL 4 patio cleaner
Аппарат для чистки террас PCL 4 тщательно и равномерно справляется с загрязнениями благодаря вращающимся роликовым щеткам и встроенной подаче воды. Просто подключите его к садовому шлангу для подачи воды.
Аппарат для чистки террас Karcher PCL 4 с электроприводом позволяет легко, тщательно и равномерно удалять стойкие загрязнения с различных наружных поверхностей. Просто подключите очиститель внутренних двориков к садовому шлангу и начните очистку. Комбинация двух вращающихся и сменных роликовых щеток, а также возможность регулировать подачу воды обеспечивают одновременно надежное растворение и удаление грязи. Это означает, что внутренние дворики можно тщательно очистить в кратчайшие сроки и без использования большего количества воды, чем необходимо для очистки. Ширина и положение роликов рассчитаны на то, чтобы две доски можно было очистить до краев за один шаг, что также экономит усилия и время. Благодаря легко заменяемым роликовым щеткам этот аппарат можно использовать не только для деревянных поверхностей и ДПК, но также для тщательной и бережной очистки всех каменных поверхностей вокруг дома.
Особенности и преимущества
Две высококачественные роликовые щетки (для деревянных поверхностей, входят в комплект поставки)Тщательная и равномерная чистка деревянных поверхностей снаружи дома с высокой производительностью по площади.
Две насадки над роликовыми щеткамиОтслаивает и удаляет грязь за один шаг. Удаляет стойкие загрязнения.
Объем воды можно регулировать через клапанВодосберегающая очистка.
Центральное крепление роликовых щеток
- Очистка до краев поверхности.
Сменные роликовые щетки
- Роликовые щетки для деревянных поверхностей, подходят для очистки деревянных террасных досок и поверхностей из ДПК. Роликовые щетки для обработки камня (доступны как дополнительная принадлежность) подходят для гладкой и герметичной каменной плитки.
Мощный мотор для привода роликовых щеток
- Легкая работа с минимальными затратами.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|10
|Регулировка давления
|Низкое давление
|Расход воды при 4 барах (л/ч)
|макс. 180
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|0,6
|Частота вращения щетки (об/мин)
|600 - 800
|Рабочая ширина роликовой щетки (мм)
|300
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,703
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1281 x 307 x 350
Комплектация
- Роликовые щетки для деревянных поверхностей: 2 шт.
Оснащение
- Две водные насадки
- Клапан для контроля объема воды
- Хранение аксессуаров
- Эргономичная ручка
Видео
Области применения
- Террасы
- Балконы
- Деревянные поверхности
- Мох
Принадлежности
Запчасти для PCL 4 patio cleaner
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.