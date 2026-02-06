Аппарат для чистки террас Karcher PCL 4 с электроприводом позволяет легко, тщательно и равномерно удалять стойкие загрязнения с различных наружных поверхностей. Просто подключите очиститель внутренних двориков к садовому шлангу и начните очистку. Комбинация двух вращающихся и сменных роликовых щеток, а также возможность регулировать подачу воды обеспечивают одновременно надежное растворение и удаление грязи. Это означает, что внутренние дворики можно тщательно очистить в кратчайшие сроки и без использования большего количества воды, чем необходимо для очистки. Ширина и положение роликов рассчитаны на то, чтобы две доски можно было очистить до краев за один шаг, что также экономит усилия и время. Благодаря легко заменяемым роликовым щеткам этот аппарат можно использовать не только для деревянных поверхностей и ДПК, но также для тщательной и бережной очистки всех каменных поверхностей вокруг дома.