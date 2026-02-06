Апарат для чищення терас PCL 3-18
Акумуляторний апарат для чищення терас, оснащений роликовими щітками, що обертаються, і вбудованою системою подачі води, гарантує ефективне і ретельне очищення дерев'яних терас.
Бездротовий апарат для чищення терас дозволяє легко видаляти з дерев'яних настилів мох, сірий наліт та інші забруднення. Завдяки акумулятору модель PCL 3-18 особливо підходить для прибирання у віддалених місцях. Достатньо приєднати до неї садовий шланг, і можна приступити до роботи: завдяки вбудованій системі подачі води бруд, що зчищається з поверхні роликовими щітками, що обертаються, відразу змивається з неї. Оптимальна робоча ширина забезпечує повне очищення двох дощок за один прохід. При цьому роликові щітки замінюються без використання інструментів. Наявність різних щіток дозволяє ефективно очищати не лише дерев'яні поверхні та дошки з дерево-полімерного композиту, а й гладкі кам'яні плитки.
Особливості та переваги
Дві роликові щітки, що обертаються (входять в комплект поставки для дерев'яних поверхонь)Ретельне очищення зовнішніх поверхонь з дерева та ДПК.
Комплексний водорозподілВідмінні результати очищення – бруд видаляється та змивається за один раз.
Ергономічний клапан регулювання водиКількість води можна гнучко регулювати залежно від рівня забруднення.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технологія реального часу з РК-дисплеєм батареї: час роботи, час заряджання та ємність батареї
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор можна використовувати у пристроях на платформі Battery Power 18 В.
Змінні роликові щітки
- Підходить для чищення дерев'яних терасних панелей та підлогових покриттів із ДПК.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Макс. тиск (бар)
|макс. 10
|Регулювання тиску
|Низький тиск
|Витрата води при 4 барах (л/год)
|макс. 180
|Частота обертання щітки (об/хв)
|500 - 600
|Робоча ширина роликової щітки (мм)
|300
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²)
|макс. 20 (2,5 А·год) / макс. 40 (5,0 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 17 (2,5 А·год) / макс. 34 (5,0 А·год)
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,86
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,418
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|363 x 307 x 1324
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
Оснащення
- Два водних сопла
- Клапан для контролю об'єму води
- Зберігання аксесуарів
- Ергономічна ручка
Відео
Області застосування
- Тераси
- Балкони
- Дерев'яні поверхні
- Мох
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для PCL 3-18
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.