Акумуляторний апарат для чищення терас, оснащений роликовими щітками, що обертаються, і вбудованою системою подачі води, гарантує ефективне і ретельне очищення дерев'яних терас.

Бездротовий апарат для чищення терас дозволяє легко видаляти з дерев'яних настилів мох, сірий наліт та інші забруднення. Завдяки акумулятору модель PCL 3-18 особливо підходить для прибирання у віддалених місцях. Достатньо приєднати до неї садовий шланг, і можна приступити до роботи: завдяки вбудованій системі подачі води бруд, що зчищається з поверхні роликовими щітками, що обертаються, відразу змивається з неї. Оптимальна робоча ширина забезпечує повне очищення двох дощок за один прохід. При цьому роликові щітки замінюються без використання інструментів. Наявність різних щіток дозволяє ефективно очищати не лише дерев'яні поверхні та дошки з дерево-полімерного композиту, а й гладкі кам'яні плитки.

Особливості та переваги
Ретельне очищення зовнішніх поверхонь з дерева та ДПК.
Відмінні результати очищення – бруд видаляється та змивається за один раз.
Кількість води можна гнучко регулювати залежно від рівня забруднення.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технологія реального часу з РК-дисплеєм батареї: час роботи, час заряджання та ємність батареї
  • Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
  • Змінний акумулятор можна використовувати у пристроях на платформі Battery Power 18 В.
Змінні роликові щітки
  • Підходить для чищення дерев'яних терасних панелей та підлогових покриттів із ДПК.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Макс. тиск (бар) макс. 10
Регулювання тиску Низький тиск
Витрата води при 4 барах (л/год) макс. 180
Частота обертання щітки (об/хв) 500 - 600
Робоча ширина роликової щітки (мм) 300
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Продуктивність від 1 заряду батареї. (м²) макс. 20 (2,5 А·год) / макс. 40 (5,0 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 17 (2,5 А·год) / макс. 34 (5,0 А·год)
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 3,86
Вага (з упаковкою) (кг) 5,418
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 363 x 307 x 1324

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.

Оснащення

  • Два водних сопла
  • Клапан для контролю об'єму води
  • Зберігання аксесуарів
  • Ергономічна ручка
Відео

Області застосування
  • Тераси
  • Балкони
  • Дерев'яні поверхні
  • Мох
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
