Бездротовий апарат для чищення терас дозволяє легко видаляти з дерев'яних настилів мох, сірий наліт та інші забруднення. Завдяки акумулятору модель PCL 3-18 особливо підходить для прибирання у віддалених місцях. Достатньо приєднати до неї садовий шланг, і можна приступити до роботи: завдяки вбудованій системі подачі води бруд, що зчищається з поверхні роликовими щітками, що обертаються, відразу змивається з неї. Оптимальна робоча ширина забезпечує повне очищення двох дощок за один прохід. При цьому роликові щітки замінюються без використання інструментів. Наявність різних щіток дозволяє ефективно очищати не лише дерев'яні поверхні та дошки з дерево-полімерного композиту, а й гладкі кам'яні плитки.