Беспроводной аппарат для чистки террас позволяет легко удалять с деревянных настилов мох, серый налет и прочие загрязнения. Благодаря аккумуляторному питанию модель PCL 3-18 особенно подходит для уборки в удаленных местах. Достаточно присоединить к ней садовый шланг, и можно приступить к работе: благодаря встроенной системе подачи воды грязь, счищаемая с поверхности вращающимися роликовыми щетками, сразу смывается с нее. Оптимальная рабочая ширина обеспечивает полную очистку двух досок за один проход. При этом роликовые щетки заменяются без применения инструментов. Наличие разных щеток позволяет эффективно очищать не только деревянные поверхности и доски из древесно-полимерного композита, но и гладкие каменные плитки.