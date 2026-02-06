Аппарат для чистки террас PCL 3-18

Аккумуляторный аппарат для чистки террас, оснащенный вращающимися роликовыми щетками и встроенной системой подачи воды, гарантирует эффективную и тщательную очистку деревянных террас.

Беспроводной аппарат для чистки террас позволяет легко удалять с деревянных настилов мох, серый налет и прочие загрязнения. Благодаря аккумуляторному питанию модель PCL 3-18 особенно подходит для уборки в удаленных местах. Достаточно присоединить к ней садовый шланг, и можно приступить к работе: благодаря встроенной системе подачи воды грязь, счищаемая с поверхности вращающимися роликовыми щетками, сразу смывается с нее. Оптимальная рабочая ширина обеспечивает полную очистку двух досок за один проход. При этом роликовые щетки заменяются без применения инструментов. Наличие разных щеток позволяет эффективно очищать не только деревянные поверхности и доски из древесно-полимерного композита, но и гладкие каменные плитки.

Особенности и преимущества
Аппарат для чистки террас PCL 3-18: Две вращающиеся роликовые щетки (входят в комплект поставки для деревянных поверхностей)
Две вращающиеся роликовые щетки (входят в комплект поставки для деревянных поверхностей)
Тщательная очистка наружных поверхностей из дерева и ДПК.
Аппарат для чистки террас PCL 3-18: Комплексное водораспределение
Комплексное водораспределение
Отличные результаты очистки – грязь удаляется и смывается за один раз.
Аппарат для чистки террас PCL 3-18: Эргономичный клапан регулировки воды
Эргономичный клапан регулировки воды
Количество воды можно гибко регулировать в зависимости от степени загрязнения.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технология реального времени с ЖК-дисплеем батареи: время работы, время зарядки и емкость батареи
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор можно использовать в устройствах на платформе Battery Power 18 В.
Сменные роликовые щетки
  • Подходит для чистки деревянных террасных панелей и напольных покрытий из ДПК.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Макс. давление (бар) макс. 10
Регулировка давления Низкое давление
Расход воды при 4 барах (л/ч) макс. 180
Частота вращения щетки (об/мин) 500 - 600
Рабочая ширина роликовой щетки (мм) 300
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) макс. 20 (2,5 А·ч) / макс. 40 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 17 (2,5 А·ч) / макс. 34 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,86
Вес (с упаковкой) (кг) 5,418
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 363 x 307 x 1324

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

Оснащение

  • Две водные насадки
  • Клапан для контроля объема воды
  • Хранение аксессуаров
  • Эргономичная ручка
Аппарат для чистки террас PCL 3-18
Аппарат для чистки террас PCL 3-18
Аппарат для чистки террас PCL 3-18

Видео

Области применения
  • Террасы
  • Балконы
  • Деревянные поверхности
  • Мох
Принадлежности
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для PCL 3-18

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

