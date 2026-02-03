Мінімийка високого тиску K 7 Compact
Максимально компактний апарат для частого використання в очищенні стійких забруднень: мінімийка Karcher K 7 Compact. Зручний для переміщення та зберігання. Продуктивність прибирання 60 м² / год.
Апарат високого тиску K 7 Compact очищає стійкі забруднення поверхонь площею до 60 м² за годину, об'єднуючи переваги зручності використання і продуктивності. Завдяки компактним розмірам апарат легко переміщати і зберігати в будь-якому місці - будь то полка в гаражі або багажник автомобіля. Інноваційний спосіб зберігання шлангу високого тиску, який дозволяє його намотувати навколо передньої панелі і закріплювати еластичним ремінцем. Оснащення апарату складають дві ручки для перенесення, регульована по висоті телескопічна ручка, пістолет високого тиску із системою Quick Connect, 10-метровий шланг високого тиску PremiumFlex із захистом від перекручування, струменевий насадка Vario Power (VPS), грязьова фреза і фільтр для води. K 7 Compact може використовуватися як в горизонтальному, так і у вертикальному положенні, апарат ідеальний для частого застосування.
Особливості та переваги
Витончена концепція зберігання шлангівШланг можна намотати, зафіксувати на місці за допомогою еластичного ременя і швидко знову зняти, готовий до наступної роботи.
Двигун з водяним охолодженням і чудова продуктивністьДвигун з водяним охолодженням вражає особливо довгим терміном служби та високою потужністю.
Телескопічна ручкаАлюмінієва телескопічна ручка може бути висунута для транспортування і прибрана для зберігання.
Зберігання аксесуарів на апараті
- Зручне і компактне зберігання аксесуарів.
Вхідний отвір для миючого засобу
- Оснащено механізмом подачі миючих засобів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Продуктивність (л/год)
|макс. 600
|Продуктивність за площею (м²/год)
|60
|Температура води на вході (°C)
|макс. 60
|Споживана потужність (кВт)
|3
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|16
|Вага (з упаковкою) (кг)
|19,667
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|378 x 291 x 516
Комплектація
- Пістолет: G 180 Q
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 10 м, Шланг високого тиску PremiumFlex із захистом від перекручування
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Струменева трубка Vario Power
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Всмоктуючий шланг
- Телескопічна ручка
- Двигун з водяним охолодженням
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
Відео
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Території навколо будинку та саду
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Для очищення невеликих автомобілів
- Зовнішні сходи
- Для очищення автомобілів середнього розміру
- Паркан і стіни з каменю
- Будинки на колесах
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 7 Compact
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.