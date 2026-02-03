Мінімийка високого тиску K 7 Compact

Максимально компактний апарат для частого використання в очищенні стійких забруднень: мінімийка Karcher K 7 Compact. Зручний для переміщення та зберігання. Продуктивність прибирання 60 м² / год.

Апарат високого тиску K 7 Compact очищає стійкі забруднення поверхонь площею до 60 м² за годину, об'єднуючи переваги зручності використання і продуктивності. Завдяки компактним розмірам апарат легко переміщати і зберігати в будь-якому місці - будь то полка в гаражі або багажник автомобіля. Інноваційний спосіб зберігання шлангу високого тиску, який дозволяє його намотувати навколо передньої панелі і закріплювати еластичним ремінцем. Оснащення апарату складають дві ручки для перенесення, регульована по висоті телескопічна ручка, пістолет високого тиску із системою Quick Connect, 10-метровий шланг високого тиску PremiumFlex із захистом від перекручування, струменевий насадка Vario Power (VPS), грязьова фреза і фільтр для води. K 7 Compact може використовуватися як в горизонтальному, так і у вертикальному положенні, апарат ідеальний для частого застосування.

Особливості та переваги
Мінімийка високого тиску K 7 Compact: Витончена концепція зберігання шлангів
Витончена концепція зберігання шлангів
Шланг можна намотати, зафіксувати на місці за допомогою еластичного ременя і швидко знову зняти, готовий до наступної роботи.
Мінімийка високого тиску K 7 Compact: Двигун з водяним охолодженням і чудова продуктивність
Двигун з водяним охолодженням і чудова продуктивність
Двигун з водяним охолодженням вражає особливо довгим терміном служби та високою потужністю.
Мінімийка високого тиску K 7 Compact: Телескопічна ручка
Телескопічна ручка
Алюмінієва телескопічна ручка може бути висунута для транспортування і прибрана для зберігання.
Зберігання аксесуарів на апараті
  • Зручне і компактне зберігання аксесуарів.
Вхідний отвір для миючого засобу
  • Оснащено механізмом подачі миючих засобів.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Продуктивність (л/год) макс. 600
Продуктивність за площею (м²/год) 60
Температура води на вході (°C) макс. 60
Споживана потужність (кВт) 3
Довжина кабелю (м) 5
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 16
Вага (з упаковкою) (кг) 19,667
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 378 x 291 x 516

Комплектація

  • Пістолет: G 180 Q
  • Грязьова фреза
  • Шланг високого тиску: 10 м, Шланг високого тиску PremiumFlex із захистом від перекручування
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Струменева трубка Vario Power
  • Система Quick Connect на апараті
  • Подача миючого засобу через: Всмоктуючий шланг
  • Телескопічна ручка
  • Двигун з водяним охолодженням
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
Відео

Області застосування
  • Велосипеди
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Території навколо будинку та саду
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Для очищення невеликих автомобілів
  • Зовнішні сходи
  • Для очищення автомобілів середнього розміру
  • Паркан і стіни з каменю
  • Будинки на колесах
