Апарат високого тиску K 7 Compact очищає стійкі забруднення поверхонь площею до 60 м² за годину, об'єднуючи переваги зручності використання і продуктивності. Завдяки компактним розмірам апарат легко переміщати і зберігати в будь-якому місці - будь то полка в гаражі або багажник автомобіля. Інноваційний спосіб зберігання шлангу високого тиску, який дозволяє його намотувати навколо передньої панелі і закріплювати еластичним ремінцем. Оснащення апарату складають дві ручки для перенесення, регульована по висоті телескопічна ручка, пістолет високого тиску із системою Quick Connect, 10-метровий шланг високого тиску PremiumFlex із захистом від перекручування, струменевий насадка Vario Power (VPS), грязьова фреза і фільтр для води. K 7 Compact може використовуватися як в горизонтальному, так і у вертикальному положенні, апарат ідеальний для частого застосування.