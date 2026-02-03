Минимойка высокого давления K 7 Compact

Максимально компактный аппарат высокого давления для частого использования в очистке стойких загрязнений: минимойка Karcher K 7 Compact. Аппарат удобен для перемещения и хранения. Производительность уборки 60 м²/ч.

Аппарат высокого давления K 7 Compact очищает стойкие загрязнения поверхностей площадью до 60 м² за час, объединяя преимущества удобства использования и производительности. Благодаря компактным размерам аппарат легко перемещать и хранить в любом месте - будь то полка в гараже или багажник автомобиля. Инновационный способ хранения шланга позволяет наматывать шланг высокого давления вокруг передней панели и закреплять его эластичным ремешком. Оснащение аппарата составляют две ручки для переноски, регулируемая по высоте телескопическая ручка, пистолет высокого давления с системой Quick Connect, 10-метровый шланг PremiumFlex с защитой от перекручивания, струйная насадка Vario Power (VPS), грязевая фреза и фильтр для воды. K 7 Compact может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, аппарат идеален для частого применения.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 7 Compact: Утончённая концепция хранения шлангов
Утончённая концепция хранения шлангов
Шланг можно намотать, зафиксировать на месте с помощью эластичного ремня и быстро снова снять, готовый к следующей работе.
Минимойка высокого давления K 7 Compact: Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительность
Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительность
Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Минимойка высокого давления K 7 Compact: Телескопическая ручка
Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Хранение аксессуаров на аппарате
  • Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Входное отверстие для моющего средства
  • Оснащено механизмом подачи моющих средств.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 16
Вес (с упаковкой) (кг) 19,667
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 378 x 291 x 516

Комплектация

  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м, Шланг высокого давления PremiumFlex с защитой от перекручивания
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Струйная трубка Vario Power
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео

Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Дома на колесах
