Мінімийка високого тиску K 3 Power Control
Апарат високого тиску K 3 Power Control з пістолетом-розпилювачем G 120 Q Power Control і розпилювальними трубками. З консультантом по застосуванню через додаток, який дає практичні поради для ще більш ефективних результатів очищення.
Завдяки практичному додатку Home & Garden, який пропонує вичерпну інформацію про пристрій, Kärcher перетворює користувача в експерта з прибирання та забезпечує ще кращі результати очищення. Відповідний рівень тиску можна встановити безпосередньо на розпилювальної трубці і перевірити на дисплеї пістолета-розпилювача G 120 Q Power Control - для максимального контролю і вибору ідеального тиску для кожного типу поверхні. Щоб перейти з режиму високого тиску в режим миючого засобу не потрібно змінювати розпилювальну трубку. Миючий засіб можна наносити швидко, просто і зручно з вбудованого резервуара для миючого засобу. K 3 Power Control від Kärcher також вражає висувною телескопічною ручкою для зручного транспортування і зберігання, підставкою для більшої стійкості, тримачами для аксесуарів і кабелю, а також системою Kärcher Quick Connect. Підставку також можна використовувати в якості другої ручки для перенесення, що дозволяє легко підняти пристрій на полицю або завантажити в багажник автомобіля.
Особливості та переваги
Додаток Home & GardenЗа допомогою мобільного додатка Ви відчуєте себе справжнім експертом у прибиранні Для досягнення відмінного результату використовується весь досвід компанії Керхер Зручне комплексне обслуговування: вся інформація про пристрій, його застосування і контакти нашого сервісного центру.
Пістолет Power Control з роз'ємом Quick Connect та струменеві трубкиОптимальне регулювання для будь-якої поверхні. 3 рівня тиску і один рівень з миючим засобом. Повний контроль: на ручному дисплеї відображаються зроблені налаштування. Система швидкого з'єднання Quick Сonnect для миттєвого під'єднання шланга та аксесуарів
Регульована по висоті телескопічна ручкаВисувається на зручну для користувача висоту для легкого переміщення апарата. Повністю висувна для оптимального зберігання.
Вбудований бак для миючого засобу
- Чисто і зручно: ємність для миючого засобу знімається для наповнення.
- Практичний бачок полегшує роботу з миючими засобами.
- Миючі засоби Kärcher підвищують ефективність, захищають поверхню і доглядають за нею.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Продуктивність (л/год)
|макс. 380
|Продуктивність за площею (м²/год)
|25
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (кВт)
|1,6
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,395
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6,513
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|297 x 280 x 677
Комплектація
- Пістолет: Пістолет G 120 Q Power Control
- Струменева трубка Vario Power
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 7 м
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Бак
- Бак для миючого засобу, знімний
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Території навколо будинку та саду
- Для очищення мотоциклів і скутерів
