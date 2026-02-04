Завдяки практичному додатку Home & Garden, який пропонує вичерпну інформацію про пристрій, Kärcher перетворює користувача в експерта з прибирання та забезпечує ще кращі результати очищення. Відповідний рівень тиску можна встановити безпосередньо на розпилювальної трубці і перевірити на дисплеї пістолета-розпилювача G 120 Q Power Control - для максимального контролю і вибору ідеального тиску для кожного типу поверхні. Щоб перейти з режиму високого тиску в режим миючого засобу не потрібно змінювати розпилювальну трубку. Миючий засіб можна наносити швидко, просто і зручно з вбудованого резервуара для миючого засобу. K 3 Power Control від Kärcher також вражає висувною телескопічною ручкою для зручного транспортування і зберігання, підставкою для більшої стійкості, тримачами для аксесуарів і кабелю, а також системою Kärcher Quick Connect. Підставку також можна використовувати в якості другої ручки для перенесення, що дозволяє легко підняти пристрій на полицю або завантажити в багажник автомобіля.