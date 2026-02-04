Минимойка высокого давления K 3 Power Control
Мойка высокого давления K 3 Power Control с пистолетом-распылителем G 120 Q Power Control и распылительными трубками. С консультантом по применению через приложение, которое дает практические советы для еще более эффективных результатов очистки.
Благодаря практическому приложению Home & Garden, которое предлагает исчерпывающую информацию об устройстве, Kärcher превращает пользователя в эксперта по уборке и обеспечивает еще лучшие результаты очистки. Соответствующий уровень давления можно установить непосредственно на распылительной трубке и проверить на дисплее пистолета-распылителя G 120 Q Power Control - для максимального контроля и выбора идеального давления для каждого типа поверхности. Переключение из режима высокого давления в режим моющего средства можно выполнить, не меняя распылительную трубку. Моющее средство можно наносить быстро, просто и удобно из встроенного резервуара для моющего средства. K 3 Power Control от Kärcher также впечатляет выдвижной телескопической ручкой для удобной транспортировки и хранения, подставкой для большей устойчивости, держателями для аксессуаров и кабеля, а также системой Kärcher Quick Connect. Подставку также можно использовать в качестве второй ручки для переноски, что позволяет легко поднять устройство на полку или загрузить в багажник автомобиля.
Особенности и преимущества
Мобильное приложение Home & GardenС помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубкиОптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Регулируемая по высоте телескопическая ручкаВыдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата. Полностью выдвижная для оптимального хранения.
Встроеный бак для моющего средства
- Чисто и удобно: емкость для моющего средства снимается для наполнения.
- Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.
- Моющие средства Kärcher повышают эффективность, защищают поверхность и ухаживают за ней.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,395
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,513
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|297 x 280 x 677
Комплектация
- Пистолет высокого давления: Пистолет G 120 Q Power Control
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 7 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Бак
- Бак для чистящего средства, съемный
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
