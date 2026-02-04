Візок зі шлангом HT 3.20 Set
Візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення з тримачем для розпилювача. Поставляється з 20-метровим садовим шлангом і аксесуарами для поливу.
Міцний візок для шланга дає змогу зберігати садовий шланг з економією місця і дуже зручний у застосуванні. Акуратне змотування шланга забезпечується ергономічною кривошипною рукояткою. Візок оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і практичним тримачем для розпилювача на ручці для переміщення. Він стійкий до впливу морозу та УФ-випромінювання. У комплект поставки включені шланг довжиною 20 м, розпилювач та інші аксесуари для поливу. Завдяки інноваційним швидкодіючим затискачам телескопічна ручка візка легко встановлюється на необхідній висоті або повністю зсувається вниз. Kärcher надає на візок 5-річну гарантію. Він поставляється в змонтованому стані.
Особливості та переваги
Висока стійкістьЗавдяки дуже широкій опорі та низькому центру ваги котушки.
Практичні тримачі для розпилювачівРозпилювачі можуть підвішуватися на настінному тримачі для зручного зберігання.
Швидкодіючі затискачі для фіксації телескопічної ручкиЗберігання з економією місця.
Ергономічна неслизька ручка
- Зручна ручка, що полегшує виконання робіт.
Складне кривошипне руків'я, що складається
- Зберігання з економією місця.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
- Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Запобігання підтікання
- Вода не витікає після використання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина труби (м)
|20
|Діаметр шланга (мм)
|13
|Пропускна здатність шлангу (м)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Тиск розриву (бар)
|24
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|3,216
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7,919
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|565 x 475 x 896
Комплектація
- З'єднання шланга: 3 шт.
- Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.
- Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.
- Розпилювач: 1 шт.
- Шланг PrimoFlex ½": 20 м
Оснащення
- Комплект
- Тримачі для розпилювачів
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: точковий
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
Аксесуари
Запчастини для Візок зі шлангом HT 3.20 Set
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.