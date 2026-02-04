Міцний візок для шланга дає змогу зберігати садовий шланг з економією місця і дуже зручний у застосуванні. Акуратне змотування шланга забезпечується ергономічною кривошипною рукояткою. Візок оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і практичним тримачем для розпилювача на ручці для переміщення. Він стійкий до впливу морозу та УФ-випромінювання. У комплект поставки включені шланг довжиною 20 м, розпилювач та інші аксесуари для поливу. Завдяки інноваційним швидкодіючим затискачам телескопічна ручка візка легко встановлюється на необхідній висоті або повністю зсувається вниз. Kärcher надає на візок 5-річну гарантію. Він поставляється в змонтованому стані.