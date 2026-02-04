Мінімийка високого тиску Kärcher K 5 Classic поєднує в собі максимальну зручність і повну потужність. За допомогою передової системи зберігання шланг високого тиску можна легко і надійно намотати на передню кришку після використання. Завдяки компактним розмірам пристрій легко транспортувати і зберігати де завгодно - на полиці гаража або в багажнику автомобіля. Регульована за висотою телескопічна ручка забезпечує ще більшу зручність під час роботи. Апарат також оснащений тригерним пістолетом Quick Connect, 8-метровим шлангом високого тиску, струменевою трубкою Vario Power (VPS), фрезою для бруду і фільтром для води. Мийка високого тиску K 5 Classic з універсальним двигуном і продуктивністю по площі 40 м²/год ідеально підходить для регулярного використання при видаленні помірних забруднень.