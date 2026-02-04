Мінімийка високого тиску K 5 Classic

Зручна в транспортуванні та зберіганні мінімийка високого тиску K 5 Classic з інноваційною системою закріплення шланга ідеально підходить для регулярного видалення забруднень середнього ступеня.

Мінімийка високого тиску Kärcher K 5 Classic поєднує в собі максимальну зручність і повну потужність. За допомогою передової системи зберігання шланг високого тиску можна легко і надійно намотати на передню кришку після використання. Завдяки компактним розмірам пристрій легко транспортувати і зберігати де завгодно - на полиці гаража або в багажнику автомобіля. Регульована за висотою телескопічна ручка забезпечує ще більшу зручність під час роботи. Апарат також оснащений тригерним пістолетом Quick Connect, 8-метровим шлангом високого тиску, струменевою трубкою Vario Power (VPS), фрезою для бруду і фільтром для води. Мийка високого тиску K 5 Classic з універсальним двигуном і продуктивністю по площі 40 м²/год ідеально підходить для регулярного використання при видаленні помірних забруднень.

Особливості та переваги
Мінімийка високого тиску K 5 Classic: Зберігання шланга на корпусі апарату
Зберігання шланга на корпусі апарату
Шланг можна легко підвісити на передній кришці апарату.
Мінімийка високого тиску K 5 Classic: Телескопічна ручка
Телескопічна ручка
Алюмінієва телескопічна ручка може бути висунута для транспортування і прибрана для зберігання.
Мінімийка високого тиску K 5 Classic: Робота з миючими засобами
Робота з миючими засобами
Всмоктувальна трубка забезпечує обробку миючим засобом. Чистячі засоби Керхер покращують результати прибирання і забезпечують захист поверхонь.
Зберігання аксесуарів на апараті
  • Зручне і компактне зберігання аксесуарів.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Продуктивність (л/год) макс. 500
Продуктивність за площею (м²/год) 40
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 2,1
Довжина кабелю (м) 5
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 5,59
Вага (з упаковкою) (кг) 8
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 188 x 252 x 445

Комплектація

  • Пістолет: G 180 Q
  • Струменева трубка Vario Power
  • Грязьова фреза
  • Шланг високого тиску: 8 м
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Система Quick Connect на апараті
  • Подача миючого засобу через: Всмоктування
  • Телескопічна ручка
  • Матеріал насоса: алюміній
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
  • Всмоктування води
Мінімийка високого тиску K 5 Classic
Мінімийка високого тиску K 5 Classic
Мінімийка високого тиску K 5 Classic
Області застосування
  • Велосипеди
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Території навколо будинку та саду
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Для очищення невеликих автомобілів
  • Зовнішні сходи
  • Для очищення автомобілів середнього розміру
  • Паркан і стіни з каменю
  • Фасади
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 5 Classic

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Загальна інформація
