Мінімийка високого тиску K 5 Classic
Зручна в транспортуванні та зберіганні мінімийка високого тиску K 5 Classic з інноваційною системою закріплення шланга ідеально підходить для регулярного видалення забруднень середнього ступеня.
Мінімийка високого тиску Kärcher K 5 Classic поєднує в собі максимальну зручність і повну потужність. За допомогою передової системи зберігання шланг високого тиску можна легко і надійно намотати на передню кришку після використання. Завдяки компактним розмірам пристрій легко транспортувати і зберігати де завгодно - на полиці гаража або в багажнику автомобіля. Регульована за висотою телескопічна ручка забезпечує ще більшу зручність під час роботи. Апарат також оснащений тригерним пістолетом Quick Connect, 8-метровим шлангом високого тиску, струменевою трубкою Vario Power (VPS), фрезою для бруду і фільтром для води. Мийка високого тиску K 5 Classic з універсальним двигуном і продуктивністю по площі 40 м²/год ідеально підходить для регулярного використання при видаленні помірних забруднень.
Особливості та переваги
Зберігання шланга на корпусі апаратуШланг можна легко підвісити на передній кришці апарату.
Телескопічна ручкаАлюмінієва телескопічна ручка може бути висунута для транспортування і прибрана для зберігання.
Робота з миючими засобамиВсмоктувальна трубка забезпечує обробку миючим засобом. Чистячі засоби Керхер покращують результати прибирання і забезпечують захист поверхонь.
Зберігання аксесуарів на апараті
- Зручне і компактне зберігання аксесуарів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Продуктивність (л/год)
|макс. 500
|Продуктивність за площею (м²/год)
|40
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (кВт)
|2,1
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|5,59
|Вага (з упаковкою) (кг)
|8
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|188 x 252 x 445
Комплектація
- Пістолет: G 180 Q
- Струменева трубка Vario Power
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 8 м
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Всмоктування
- Телескопічна ручка
- Матеріал насоса: алюміній
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
- Всмоктування води
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Території навколо будинку та саду
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Для очищення невеликих автомобілів
- Зовнішні сходи
- Для очищення автомобілів середнього розміру
- Паркан і стіни з каменю
- Фасади
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 5 Classic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.