Минимойка высокого давления K 5 Classic

Удобная в транспортировке и хранении минимойка высокого давления K 5 Classic с инновационной системой закрепления шланга идеально подходит для регулярного удаления загрязнений средней степени.

Минимойка высокого давления Kärcher K 5 Classic сочетает в себе максимальное удобство и полную мощность. С помощью передовой системы хранения шланг высокого давления можно легко и надежно намотать на переднюю крышку после использования. Благодаря компактным размерам все устройство легко транспортировать и хранить где угодно – на полке или в багажнике автомобиля. Регулируемая по высоте телескопическая ручка обеспечивает еще большее удобство при работе. Он также оснащен триггерным пистолетом Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power (VPS), грязевой фрезой и фильтром для воды. Мойка высокого давления K5 Classic с универсальным двигателем и производительностью по площади 40 м²/ч идеально подходит для регулярного использования при удалении умеренных загрязнений.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 5 Classic: Хранение шланга на корпусе аппарата
Хранение шланга на корпусе аппарата
Шланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Минимойка высокого давления K 5 Classic: Телескопическая ручка
Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Минимойка высокого давления K 5 Classic: Работа с чистящими средствами
Работа с чистящими средствами
Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Хранение аксессуаров на аппарате
  • Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,59
Вес (с упаковкой) (кг) 8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 188 x 252 x 445

Комплектация

  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывание
  • Телескопическая ручка
  • Материал насоса: алюминиевая
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Фасады
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K 5 Classic

