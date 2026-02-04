Минимойка высокого давления Kärcher K 5 Classic сочетает в себе максимальное удобство и полную мощность. С помощью передовой системы хранения шланг высокого давления можно легко и надежно намотать на переднюю крышку после использования. Благодаря компактным размерам все устройство легко транспортировать и хранить где угодно – на полке или в багажнике автомобиля. Регулируемая по высоте телескопическая ручка обеспечивает еще большее удобство при работе. Он также оснащен триггерным пистолетом Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power (VPS), грязевой фрезой и фильтром для воды. Мойка высокого давления K5 Classic с универсальным двигателем и производительностью по площади 40 м²/ч идеально подходит для регулярного использования при удалении умеренных загрязнений.