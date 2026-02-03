K 5 Compact поєднує в собі максимальну зручність і потужність. Завдяки інноваційній концепції зберігання шлангів, шланг високого тиску може бути просто намотаний навколо передньої кришки після використання і закріплений гумкою, готовий до транспортування. Завдяки компактним розмірам весь пристрій легко транспортувати і зберігати в будь-якому місці - на полиці або в багажнику автомобіля. Дві ручки для перенесення, регульована по висоті телескопічна ручка і можливість використання пристрою в горизонтальному або вертикальному положенні забезпечують ще більшу зручність при роботі. Він також оснащений спусковим механізмом Quick Connect, 8-метровим шлангом високого тиску, розпилювальної трубкою Vario Power (VPS), грязьовою фрезою і фільтром для води. Компактна мийна машина K 5 Compact з двигуном з водяним охолодженням і продуктивністю 40 м² / год ідеально підходить для регулярного використанняпри роботі з помірним брудом