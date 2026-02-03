Мінімийка високого тиску K 5 Compact
Висока продуктивність, потужний тиск, надійність (завдяки алюмінієвій помпі) - все це ефективно поєднується в моделі K 5 Compact з дуже компактними габаритами. Мийку високого тиску K 5 Compact легко транспортувати і зберігати, а також вона ідеально підходить для періодичного використання при роботі з помірним брудом. Продуктивність 40 м² / год.
K 5 Compact поєднує в собі максимальну зручність і потужність. Завдяки інноваційній концепції зберігання шлангів, шланг високого тиску може бути просто намотаний навколо передньої кришки після використання і закріплений гумкою, готовий до транспортування. Завдяки компактним розмірам весь пристрій легко транспортувати і зберігати в будь-якому місці - на полиці або в багажнику автомобіля. Дві ручки для перенесення, регульована по висоті телескопічна ручка і можливість використання пристрою в горизонтальному або вертикальному положенні забезпечують ще більшу зручність при роботі. Він також оснащений спусковим механізмом Quick Connect, 8-метровим шлангом високого тиску, розпилювальної трубкою Vario Power (VPS), грязьовою фрезою і фільтром для води. Компактна мийна машина K 5 Compact з двигуном з водяним охолодженням і продуктивністю 40 м² / год ідеально підходить для регулярного використанняпри роботі з помірним брудом
Особливості та переваги
Концепція зберігання шлангаШланг можна намотати, зафіксувати на місці за допомогою еластичного ременя і швидко знову зняти, готовий до наступної роботи.
Телескопічна ручкаАлюмінієва телескопічна ручка може бути висунута для транспортування і прибрана для зберігання.
Зберігання аксесуарів на апаратіЗручне і компактне зберігання аксесуарів.
Вхідний отвір для миючого засобу
- Оснащено механізмом подачі миючих засобів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Продуктивність (л/год)
|макс. 500
|Продуктивність за площею (м²/год)
|40
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (кВт)
|2,1
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|12
|Вага (з упаковкою) (кг)
|15,165
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|354 x 308 x 520
Комплектація
- Пістолет: G 180 Q
- Струменева трубка Vario Power
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 8 м
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Всмоктуючий шланг
- Телескопічна ручка
- Двигун з водяним охолодженням
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
- Всмоктування води
Відео
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Території навколо будинку та саду
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Для очищення невеликих автомобілів
- Зовнішні сходи
- Для очищення автомобілів середнього розміру
- Паркан і стіни з каменю
- Будинки на колесах
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 5 Compact
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.