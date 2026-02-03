Мінімийка високого тиску K 5 Compact

Висока продуктивність, потужний тиск, надійність (завдяки алюмінієвій помпі) - все це ефективно поєднується в моделі K 5 Compact з дуже компактними габаритами. Мийку високого тиску K 5 Compact легко транспортувати і зберігати, а також вона ідеально підходить для періодичного використання при роботі з помірним брудом. Продуктивність 40 м² / год.

K 5 Compact поєднує в собі максимальну зручність і потужність. Завдяки інноваційній концепції зберігання шлангів, шланг високого тиску може бути просто намотаний навколо передньої кришки після використання і закріплений гумкою, готовий до транспортування. Завдяки компактним розмірам весь пристрій легко транспортувати і зберігати в будь-якому місці - на полиці або в багажнику автомобіля. Дві ручки для перенесення, регульована по висоті телескопічна ручка і можливість використання пристрою в горизонтальному або вертикальному положенні забезпечують ще більшу зручність при роботі. Він також оснащений спусковим механізмом Quick Connect, 8-метровим шлангом високого тиску, розпилювальної трубкою Vario Power (VPS), грязьовою фрезою і фільтром для води. Компактна мийна машина K 5 Compact з двигуном з водяним охолодженням і продуктивністю 40 м² / год ідеально підходить для регулярного використанняпри роботі з помірним брудом

Особливості та переваги
Мінімийка високого тиску K 5 Compact: Концепція зберігання шланга
Концепція зберігання шланга
Шланг можна намотати, зафіксувати на місці за допомогою еластичного ременя і швидко знову зняти, готовий до наступної роботи.
Мінімийка високого тиску K 5 Compact: Телескопічна ручка
Телескопічна ручка
Алюмінієва телескопічна ручка може бути висунута для транспортування і прибрана для зберігання.
Мінімийка високого тиску K 5 Compact: Зберігання аксесуарів на апараті
Зберігання аксесуарів на апараті
Зручне і компактне зберігання аксесуарів.
Вхідний отвір для миючого засобу
  • Оснащено механізмом подачі миючих засобів.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Продуктивність (л/год) макс. 500
Продуктивність за площею (м²/год) 40
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 2,1
Довжина кабелю (м) 5
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 12
Вага (з упаковкою) (кг) 15,165
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 354 x 308 x 520

Комплектація

  • Пістолет: G 180 Q
  • Струменева трубка Vario Power
  • Грязьова фреза
  • Шланг високого тиску: 8 м
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Система Quick Connect на апараті
  • Подача миючого засобу через: Всмоктуючий шланг
  • Телескопічна ручка
  • Двигун з водяним охолодженням
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
  • Всмоктування води
Відео

Області застосування
  • Велосипеди
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Території навколо будинку та саду
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Для очищення невеликих автомобілів
  • Зовнішні сходи
  • Для очищення автомобілів середнього розміру
  • Паркан і стіни з каменю
  • Будинки на колесах
Аксесуари
Чистячий засіб
