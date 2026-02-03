Минимойка высокого давления K 5 Compact
Высокая производительность, мощное давление, надежность (благодаря алюминиевой помпе) - все это эффективно сочитается в модели Karcher K 5 Compact с очень компактными габаритами. Компактная мойка высокого давления K 5 Compact легко транспортировать и хранить, она идеально подходит для периодического использования при работе с умеренной грязью. Производительность 40 м² / ч.
K 5 Compact сочетает в себе максимальное удобство и мощность. Благодаря инновационной концепции хранения шлангов, шланг высокого давления может быть просто намотан вокруг передней крышки после использования и закреплен резинкой, готовой к транспортировке. Благодаря компактным размерам все устройство легко транспортировать и хранить в любом месте - на полке или в багажнике автомобиля. Две ручки для переноски, регулируемая по высоте телескопическая ручка и возможность использования устройства в горизонтальном или вертикальном положении обеспечивают еще большее удобство при работе. Он также оснащен спусковым механизмом Quick Connect, 8-метровым шлангом высокого давления, распылительной трубкой Vario Power (VPS), грязевой фрезой и фильтром для воды. Компактная моечная машина K 5 Compact с двигателем с водяным охлаждением и производительностью 40 м² / ч идеально подходит для регулярного использования при работе с умеренной грязью
Особенности и преимущества
Концепция хранения шланговШланг можно намотать, зафиксировать на месте с помощью эластичного ремня и быстро снова снять, готовый к следующей работе.
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Хранение аксессуаров на аппаратеУдобное и компактное хранение аксессуаров.
Входное отверстие для моющего средства
- Оснащено механизмом подачи моющих средств.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12
|Вес (с упаковкой) (кг)
|15,165
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|354 x 308 x 520
Комплектация
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Наружные лестницы
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K 5 Compact
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.