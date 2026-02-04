Тримач для шланга Plus
Міцний настінний тримач для шланга дає змогу компактно зберігати садовий шланг. Крім того, він оснащений кріпленнями для розпилювачів (у т. ч. з подовжувальною трубкою) і ящиком для укладання аксесуарів для поливу або садових інструментів.
Простий, компактний і непомітний настінний тримач для шланга забезпечує зручне зберігання садового шланга та розпилювачів, що використовуються для поливу. Додатково він оснащений спеціальним ящиком, у якому можна зберігати інші аксесуари для поливу або, наприклад, садові рукавички. Після використання шланг легко та швидко розміщується на міцному тримачі, виготовленому з матеріалу, стійкого до зносу, морозу та ультрафіолетового випромінювання. Це гарантує його довговічність і надійність у використанні. Kärcher надає 5-річну гарантію на цей продукт, підтверджуючи його високу якість.
Особливості та переваги
Практичне зберігання шланга з економією місця.
- Зберігання всього необхідного в одному місці.
Тримачі для розпилювачів
- Аксесуари для поливу завжди під рукою.
Ящик для зберігання конекторів, рукавичок тощо.
П’ятирічна гарантія.
- Тривалий термін служби.
Стійкість до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання.
- Можливість використання в будь-яку пору року.
Специфікації
Технічні характеристики
|Пропускна здатність шлангу (м)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,799
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,843
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|286 x 144 x 326
Оснащення
- Тримачі для розпилювачів
- Настінний тримач із шурупами та дюбелями
Області застосування
- Полив саду
Аксесуари
Запчастини для Тримач для шланга Plus
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.