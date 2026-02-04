Тримач для шланга Plus

Міцний настінний тримач для шланга дає змогу компактно зберігати садовий шланг. Крім того, він оснащений кріпленнями для розпилювачів (у т. ч. з подовжувальною трубкою) і ящиком для укладання аксесуарів для поливу або садових інструментів.

Простий, компактний і непомітний настінний тримач для шланга забезпечує зручне зберігання садового шланга та розпилювачів, що використовуються для поливу. Додатково він оснащений спеціальним ящиком, у якому можна зберігати інші аксесуари для поливу або, наприклад, садові рукавички. Після використання шланг легко та швидко розміщується на міцному тримачі, виготовленому з матеріалу, стійкого до зносу, морозу та ультрафіолетового випромінювання. Це гарантує його довговічність і надійність у використанні. Kärcher надає 5-річну гарантію на цей продукт, підтверджуючи його високу якість.

Особливості та переваги
Практичне зберігання шланга з економією місця.
  • Зберігання всього необхідного в одному місці.
Тримачі для розпилювачів
  • Аксесуари для поливу завжди під рукою.
Ящик для зберігання конекторів, рукавичок тощо.
  • Аксесуари для поливу завжди під рукою.
П’ятирічна гарантія.
  • Тривалий термін служби.
Стійкість до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання.
  • Можливість використання в будь-яку пору року.
Специфікації

Технічні характеристики

Пропускна здатність шлангу (м) 35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
Колір чорний
Вага (кг) 0,799
Вага (з упаковкою) (кг) 0,843
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 286 x 144 x 326

Оснащення

  • Тримачі для розпилювачів
  • Настінний тримач із шурупами та дюбелями
Тримач для шланга Plus
Тримач для шланга Plus
Області застосування
  • Полив саду
Запчастини для Тримач для шланга Plus

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

