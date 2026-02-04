Простий, компактний і непомітний настінний тримач для шланга забезпечує зручне зберігання садового шланга та розпилювачів, що використовуються для поливу. Додатково він оснащений спеціальним ящиком, у якому можна зберігати інші аксесуари для поливу або, наприклад, садові рукавички. Після використання шланг легко та швидко розміщується на міцному тримачі, виготовленому з матеріалу, стійкого до зносу, морозу та ультрафіолетового випромінювання. Це гарантує його довговічність і надійність у використанні. Kärcher надає 5-річну гарантію на цей продукт, підтверджуючи його високу якість.