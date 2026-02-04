Простой, компактный и не бросающийся в глаза настенный держатель для шланга позволяет удобно хранить садовый шланг и распылители, используемые для полива растений. Кроме того, он оснащен ящиком, в который можно уложить другие аксессуары для полива или, например, садовые перчатки. После использования шланг легко и быстро подвешивается на долговечном держателе, материал которого устойчив к износу, а также воздействию мороза и УФ-излучения. Kärcher предоставляет на этот продукт 5-летнюю гарантию.