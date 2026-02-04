Міцний візок для шланга дає змогу зберігати садовий шланг з економією місця і дуже зручний у застосуванні. Акуратне змотування шланга забезпечується ергономічною кривошипною рукояткою. Візок оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і практичним тримачем для розпилювача на ручці для переміщення. Він стійкий до впливу морозу та УФ-випромінювання. Завдяки інноваційним швидкодіючим затискачам телескопічна ручка візка легко встановлюється на необхідній висоті або повністю зсувається вниз. Kärcher надає на візок 5-річну гарантію. Він поставляється в змонтованому стані.