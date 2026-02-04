Візок для шланга HT 3
Міцний і мобільний візок для шланга, призначений для садових ділянок середніх розмірів, оснащений регульованою по висоті ручкою для переміщення і дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. У ньому передбачено тримач для розпилювача.
Міцний візок для шланга дає змогу зберігати садовий шланг з економією місця і дуже зручний у застосуванні. Акуратне змотування шланга забезпечується ергономічною кривошипною рукояткою. Візок оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і практичним тримачем для розпилювача на ручці для переміщення. Він стійкий до впливу морозу та УФ-випромінювання. Завдяки інноваційним швидкодіючим затискачам телескопічна ручка візка легко встановлюється на необхідній висоті або повністю зсувається вниз. Kärcher надає на візок 5-річну гарантію. Він поставляється в змонтованому стані.
Особливості та переваги
Висока стійкістьЗавдяки дуже широкій опорі та низькому центру ваги котушки.
Практичні тримачі для розпилювачівРозпилювачі можуть підвішуватися на настінному тримачі для зручного зберігання.
Швидкодіючі затискачі для фіксації телескопічної ручкиЗберігання з економією місця.
Ергономічна неслизька ручка
- Зручна ручка, що полегшує виконання робіт.
Складне кривошипне руків'я, що складається
- Зберігання з економією місця.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
- Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Запобігання підтікання
- Вода не витікає після використання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Пропускна здатність шлангу (м)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|3,216
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,48
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|565 x 475 x 896
Оснащення
- Тримачі для розпилювачів
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
Аксесуари
Запчастини для Візок для шланга HT 3
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.