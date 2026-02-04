Візок для шланга HT 3

Міцний і мобільний візок для шланга, призначений для садових ділянок середніх розмірів, оснащений регульованою по висоті ручкою для переміщення і дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. У ньому передбачено тримач для розпилювача.

Міцний візок для шланга дає змогу зберігати садовий шланг з економією місця і дуже зручний у застосуванні. Акуратне змотування шланга забезпечується ергономічною кривошипною рукояткою. Візок оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і практичним тримачем для розпилювача на ручці для переміщення. Він стійкий до впливу морозу та УФ-випромінювання. Завдяки інноваційним швидкодіючим затискачам телескопічна ручка візка легко встановлюється на необхідній висоті або повністю зсувається вниз. Kärcher надає на візок 5-річну гарантію. Він поставляється в змонтованому стані.

Особливості та переваги
Візок для шланга HT 3: Висока стійкість
Висока стійкість
Завдяки дуже широкій опорі та низькому центру ваги котушки.
Візок для шланга HT 3: Практичні тримачі для розпилювачів
Практичні тримачі для розпилювачів
Розпилювачі можуть підвішуватися на настінному тримачі для зручного зберігання.
Візок для шланга HT 3: Швидкодіючі затискачі для фіксації телескопічної ручки
Швидкодіючі затискачі для фіксації телескопічної ручки
Зберігання з економією місця.
Ергономічна неслизька ручка
  • Зручна ручка, що полегшує виконання робіт.
Складне кривошипне руків'я, що складається
  • Зберігання з економією місця.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
  • Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Запобігання підтікання
  • Вода не витікає після використання.
Специфікації

Технічні характеристики

Пропускна здатність шлангу (м) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Колір чорний
Вага (кг) 3,216
Вага (з упаковкою) (кг) 5,48
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 565 x 475 x 896

Оснащення

  • Тримачі для розпилювачів
Візок для шланга HT 3
Візок для шланга HT 3

Відео

Області застосування
  • Полив саду
Аксесуари
Запчастини для Візок для шланга HT 3

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
