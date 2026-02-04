Універсальне рішення «2 в 1»: котушка зі шлангом HR 4.30 Set ідеально підходить як для стаціонарного зберігання садового шланга на стіні, так і для його мобільного використання в саду. Завдяки спеціальному тримачу на котушці можна розмістити різноманітні насадки для поливу, включаючи стандартні моделі та подовжені варіанти. Котушка легко знімається з настінного тримача і зручно переноситься у потрібне місце завдяки ергономічній ручці для транспортування. Вільно обертове кривошипне руків'я дозволяє змотувати шланг без зусиль, уникаючи утворення петель і перегинів, що забезпечує його акуратне і надійне зберігання. Завдяки компактній конструкції та низькому центру ваги котушка має високу стійкість під час використання. Вона постачається у повністю зібраному стані, готовому до використання, і включає садовий шланг довжиною 30 метрів, конектори, адаптер для підключення до крана та розпилювач. Міцні матеріали, стійкі до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання, забезпечують довговічність цього виробу. Kärcher пропонує 5-річну гарантію на котушку, що підтверджує її високу якість і надійність.