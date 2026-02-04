Котушка зі шлангом HR 4.30 Set
Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка HR 4.30 Set з 30-метровим шлангом, приладдям і тримачем для розпилювача.
Універсальне рішення «2 в 1»: котушка зі шлангом HR 4.30 Set ідеально підходить як для стаціонарного зберігання садового шланга на стіні, так і для його мобільного використання в саду. Завдяки спеціальному тримачу на котушці можна розмістити різноманітні насадки для поливу, включаючи стандартні моделі та подовжені варіанти. Котушка легко знімається з настінного тримача і зручно переноситься у потрібне місце завдяки ергономічній ручці для транспортування. Вільно обертове кривошипне руків'я дозволяє змотувати шланг без зусиль, уникаючи утворення петель і перегинів, що забезпечує його акуратне і надійне зберігання. Завдяки компактній конструкції та низькому центру ваги котушка має високу стійкість під час використання. Вона постачається у повністю зібраному стані, готовому до використання, і включає садовий шланг довжиною 30 метрів, конектори, адаптер для підключення до крана та розпилювач. Міцні матеріали, стійкі до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання, забезпечують довговічність цього виробу. Kärcher пропонує 5-річну гарантію на котушку, що підтверджує її високу якість і надійність.
Особливості та переваги
Рішення «2 в 1»: котушка для шланга і тримач для неї.Зберігання шланга на стіні та його мобільне використання в саду.
Практичні тримачі для розпилювачівРозпилювачі можуть підвішуватися на настінному тримачі для зручного зберігання.
Кріплення на стіну.Швидкий і простий монтаж.
Складне кривошипне руків'я, що складається
- Зберігання з економією місця.
Компактний розмір
- Зручне зберігання
Готовність до негайного застосування
- Аксесуари для поливу входять до комплекту постачання.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
- Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина труби (м)
|30
|Пропускна здатність шлангу (м)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Тиск розриву (бар)
|24
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,998
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6,862
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|363 x 475 x 500
Комплектація
- З'єднання шланга: 3 шт.
- Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.
- Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.
- Розпилювач: 1 шт.
- Шланг PrimoFlex ½": 30 м
Оснащення
- Комплект
- Тримачі для розпилювачів
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: точковий
- Настінний тримач із шурупами та дюбелями
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
Аксесуари
Запчастини для Котушка зі шлангом HR 4.30 Set
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.