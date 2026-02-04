Котушка зі шлангом HR 4.30 Set

Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка HR 4.30 Set з 30-метровим шлангом, приладдям і тримачем для розпилювача.

Універсальне рішення «2 в 1»: котушка зі шлангом HR 4.30 Set ідеально підходить як для стаціонарного зберігання садового шланга на стіні, так і для його мобільного використання в саду. Завдяки спеціальному тримачу на котушці можна розмістити різноманітні насадки для поливу, включаючи стандартні моделі та подовжені варіанти. Котушка легко знімається з настінного тримача і зручно переноситься у потрібне місце завдяки ергономічній ручці для транспортування. Вільно обертове кривошипне руків'я дозволяє змотувати шланг без зусиль, уникаючи утворення петель і перегинів, що забезпечує його акуратне і надійне зберігання. Завдяки компактній конструкції та низькому центру ваги котушка має високу стійкість під час використання. Вона постачається у повністю зібраному стані, готовому до використання, і включає садовий шланг довжиною 30 метрів, конектори, адаптер для підключення до крана та розпилювач. Міцні матеріали, стійкі до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання, забезпечують довговічність цього виробу. Kärcher пропонує 5-річну гарантію на котушку, що підтверджує її високу якість і надійність.

Особливості та переваги
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина труби (м) 30
Пропускна здатність шлангу (м) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Тиск розриву (бар) 24
Колір чорний
Вага (кг) 1,998
Вага (з упаковкою) (кг) 6,862
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 363 x 475 x 500

Комплектація

  • З'єднання шланга: 3 шт.
  • Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.
  • Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.
  • Розпилювач: 1 шт.
  • Шланг PrimoFlex ½": 30 м

Оснащення

  • Комплект
  • Тримачі для розпилювачів
  • Вид струменя: конічний
  • Вид струменя: точковий
  • Настінний тримач із шурупами та дюбелями
Відео

Області застосування
  • Полив саду
