Катушка со шлангом HR 4.30 Set
Для хранения шланга на стене и его мобильного применения: катушка HR 4.30 Set с 30-метровым шлангом, принадлежностями и держателем для распылителя.
Практичное решение «2 в 1»: катушка со шлангом HR 4.30 Set используется как для хранения садового шланга на стене, так и для мобильного применения в саду. При этом на ее держателе могут также размещаться различные распылители (обычные и с удлиняющей трубкой). Катушка легко снимается с держателя и удобно перемещается в необходимое место благодаря эргономичной ручке для переноски. Кривошипная рукоятка свободного хода позволяет легко смотать шланг, избежав образования петель и перегибов, и аккуратно хранить его. Катушка, отличающаяся компактной конструкцией и высокой устойчивостью за счет низкого расположения центра тяжести, поставляется в смонтированном и готовом к применению состоянии, вместе с садовым шлангом длиной 30 м, коннекторами, адаптером для присоединения к крану и распылителем. Ее долгий срок службы обеспечивается устойчивостью к воздействию мороза и УФ-излучения. Kärcher предоставляет на катушку 5-летнюю гарантию.
Особенности и преимущества
Решение «2 в 1»: катушка для шланга и держатель для нееХранение шланга на стене и его мобильное применение в саду.
Практичные держатели для распылителейРаспылители могут подвешиваться на настенном держателе для удобного хранения.
Крепление на стену.Быстрый и простой монтаж.
Складная кривошипная рукоятка
- Хранение с экономией места.
Компактный размер
- Удобное хранение
Готовность к немедленному применению
- Аксессуары для полива входят в комплект поставки.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
- Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина шланга (м)
|30
|Пропускная способность шланга (м)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Давление разрыва (бар)
|24
|Расстояние между болтами для крепления к стене (мм)
|160
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,998
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,862
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|363 x 475 x 500
Комплектация
- Соединение шланга: 3 шт.
- Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
- Распылитель: 1 шт.
- Шланг PrimoFlex 1/2": 30 м
Оснащение
- Набор
- Держатели для распылителей
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
- Настенный держатель с шурупами и дюбелями
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Небольшие и средние площади
Принадлежности
Запчасти для Катушка со шлангом HR 4.30 Set
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.