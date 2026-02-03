Минимойка высокого давления K 2 Universal Edition Car
Минимойка высокого давления Керхер K 2 Universal Edition - идеальный аппарат для периодического использования и простых бытовых загрязнений (велосипеды, садовые инструменты, садовая мебель)
K 2 Universal Edition компактное устройство идеально подходит для любых периодических уборок дома и во дворе. А для мытья автомобиля уже в комплекте: пенная насадка, шампунь для автомобиля (0,5 литра) и щетка для мытья. Благодаря небольшому весу и встроенной удобной ручке для переноски вы можете легко транспортировать K 2 Universal Edition туда, куда вам нужно. Система Quick Connect предлагает дополнительное удобство, так как ее быстрое соединение позволяет подсоединять и отсоединять шланг высокого давления длиной три метра от устройства и легко запускать пистолет. Все входящие в комплект аксессуары можно легко уложить в K 2 Universal Edition. Это стало возможным благодаря умным скобкам на устройстве. Даже кабель питания может быть аккуратно уложен во встроенный отсек для кабеля.
Особенности и преимущества
Встроенный отсек для кабеляКабель питания можно аккуратно и компактно убрать.
Удобное хранение аксессуаровШланг высокого давления, распылительную трубку и пистолет можно легко хранить, прикрепив их к устройству.
Система Quick ConnectШланг высокого давления быстро подсоединять и отсоединять от устройства и легко запускать пистолет.
Компактные размеры и легкий вес
- Устройство легко переносится и транспортируется.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар/МПа)
|110 / 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,77
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,918
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|182 x 280 x 390
Комплектация
- Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- 1-позиционная струйная трубка
- Шланг высокого давления: 3 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K 2 Universal Edition Car
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.