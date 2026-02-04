Міцний візок для шланга дає змогу зберігати садовий шланг з економією місця і дуже зручний у застосуванні. Акуратне змотування шланга забезпечується ергономічною кривошипною рукояткою. Крім того, візок вирізняється дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, а також стійкістю до впливу морозу і УФ-випромінювання. У комплект поставки входять шланг довжиною 20 м, розпилювач та інші аксесуари для поливу. Завдяки інноваційним швидкодіючим затискачам телескопічна ручка візка легко встановлюється на необхідній висоті або повністю зсувається вниз. Kärcher надає на візок 5-річну гарантію. Він поставляється в змонтованому стані.