Тележка со шлангом HT 2.20 Set
Компактная и мобильная тележка со шлангом снабжена очень широкой опорой, обеспечивающей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения. Поставляется с 20-метровым шлангом Kärcher, распылителем и другими аксессуарами для полива.
Прочная тележка для шланга позволяет хранить садовый шланг с экономией места и очень удобна в применении. Аккуратное сматывание шланга обеспечивается эргономичной кривошипной рукояткой. Кроме того, тележка отличается очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, а также стойкостью к воздействию мороза и УФ-излучения. В комплект поставки входят шланг длиной 20 м, распылитель и другие аксессуары для полива. Благодаря инновационным быстродействующим зажимам телескопическая ручка тележки легко устанавливается на требуемой высоте или полностью сдвигается вниз. Kärcher предоставляет на тележку 5-летнюю гарантию. Она поставляется в смонтированном состоянии.
Особенности и преимущества
Высокая устойчивостьБлагодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручкиХранение с экономией места.
Складная кривошипная рукояткаХранение с экономией места.
Готовность к немедленному применению
- Аксессуары для полива входят в комплект поставки.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
- Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
- Вода не вытекает после использования.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина шланга (м)
|20
|Диаметр шланга (мм)
|13
|Пропускная способность шланга (м)
|40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
|Давление разрыва (бар)
|24
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|2,75
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,369
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|460 x 475 x 840
Комплектация
- Соединение шланга: 3 шт.
- Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
- Распылитель: 1 шт.
- Шланг PrimoFlex 1/2": 20 м
Оснащение
- Набор
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
- Полив сада
- Небольшие и средние площади
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.