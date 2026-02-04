Котушка зі шлангом HBX 4.15 Automatic
Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 15-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.
Завжди в ідеальному порядку: стильна котушка зі шлангом компактно кріпиться на стіні та з’єднується з краном за допомогою з’єднувального шланга. Завдяки настінному кронштейну котушка обертається більш ніж на 180°, що дозволяє без зусиль дістатися до будь-якого куточка саду. Садовий шланг легко витягується на максимальну довжину (15 м). Передбачено фіксовані положення: шланг автоматично блокується через короткі інтервали довжини. Фіксація знімається легким потягуванням за кінець шланга, після чого він автоматично та контрольовано змотується без утворення перегинів і вузлів. Завдяки інноваційній системі монтажу FlexChange котушка зі шлангом легко знімається з кронштейна без використання інструментів. Це спрощує її зберігання взимку, а також дозволяє використовувати котушку більш гнучко, закріплюючи її то на кронштейні, то на базі, яку можна закріпити на землі (доступна опційно). Котушка зі шлангом стійка до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання, що дозволяє залишати її на стіні будинку протягом усього року. Для захисту від крадіжки можна використовувати тросовий замок. На цей продукт Kärcher надає 5-річну гарантію, підтверджуючи його якість і довговічність.
Особливості та переваги
Система FlexChange
- Легко, швидко і без використання інструментів: розроблена Kärcher унікальна система кріплення FlexChange дозволяє всього за кілька секунд зняти котушку зі шлангом зі стінового кронштейна або платформи (наприклад, перед зимовим періодом).
Міцний знімний настінний кронштейн
- Використання міцних матеріалів (зокрема, металевого сердечника) гарантує тривалий термін служби. Особливо практичним рішенням є знімна конструкція кронштейна, яка запобігає ризику зачепитися за нього.
Вивід шланга з нижньої частини котушки
- Для захисту від впливу атмосферних умов і продовження терміну служби.
Місце для зберігання шланга
- Для автоматичного змотування шланга достатньо злегка потягнути за його кінець. Максимальний комфорт: шланг акуратно змотується без зусиль і забруднення рук.
Настінна котушка для шланга з поворотом у секторі 180°
- Котушка, закріплена на настінному кронштейні, може повертатися більш ніж на 180°. Це забезпечує максимальну свободу рухів під час поливу та запобігає перегинам шланга.
Практичні тримачі для розпилювачів
- Розпилювачі можуть підвішуватися на настінному тримачі для зручного зберігання.
Вбудований гальмівний механізм для шланга
- Система автоматичного втягування шланга в поєднанні з гальмівним механізмом забезпечує повільне та контрольоване намотування шланга на котушку.
Вбудована напрямна для шланга
- Без перегинів і вузлів: шланг змотується рівномірно та акуратно.
Ергономічна ручка для перенесення
- Ергономічна ручка дозволяє зручно переносити котушку зі шлангом однією рукою.
Готовність до негайного застосування
- Аксесуари для поливу входять до комплекту постачання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина труби (м)
|15
|Діаметр шланга (мм)
|11
|З'єднувальний шланг (м)
|1,5 (1/2")
|Тиск розриву (бар)
|24
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|7,57
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|781 x 220 x 541
Комплектація
- З'єднання шланга: 2 шт.
- Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.
- Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.
- Розпилювач: 1 шт.
Оснащення
- Комплект
- Автоматичне змотування шлангу
- Направляюча шланга
- Тримачі для розпилювачів
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: точковий
- Настінний тримач із шурупами та дюбелями
- З'єднувальний шланг PrimoFlex: 1.5 м
