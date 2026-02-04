Завжди в ідеальному порядку: стильна котушка зі шлангом компактно кріпиться на стіні та з’єднується з краном за допомогою з’єднувального шланга. Завдяки настінному кронштейну котушка обертається більш ніж на 180°, що дозволяє без зусиль дістатися до будь-якого куточка саду. Садовий шланг легко витягується на максимальну довжину (15 м). Передбачено фіксовані положення: шланг автоматично блокується через короткі інтервали довжини. Фіксація знімається легким потягуванням за кінець шланга, після чого він автоматично та контрольовано змотується без утворення перегинів і вузлів. Завдяки інноваційній системі монтажу FlexChange котушка зі шлангом легко знімається з кронштейна без використання інструментів. Це спрощує її зберігання взимку, а також дозволяє використовувати котушку більш гнучко, закріплюючи її то на кронштейні, то на базі, яку можна закріпити на землі (доступна опційно). Котушка зі шлангом стійка до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання, що дозволяє залишати її на стіні будинку протягом усього року. Для захисту від крадіжки можна використовувати тросовий замок. На цей продукт Kärcher надає 5-річну гарантію, підтверджуючи його якість і довговічність.