Всегда в полном порядке: стильная катушка со шлангом компактно размещается на стене и подключается к крану с помощью соединительного шланга. Благодаря настенному кронштейну катушка поворачивается более чем на 180°, что позволяет без труда достичь любого уголка сада. Садовый шланг можно легко вытянуть на максимальную длину (15 м). Предусмотрены также фиксированные положения: шланг автоматически фиксируется через короткие интервалы длины. Фиксация устраняется легким потягиванием за конец шланга, после чего он автоматически контролируемо сматывается, не образуя перегибов и узлов. Благодаря инновационной системе монтажа FlexChange катушка со шлангом снимается с кронштейна без применения инструментов. Это упрощает хранение в зимнее время, а также позволяет гибко использовать катушку, устанавливая ее то на кронштейн, то на предлагаемую в качестве опции базу, прикрепляемую к земле. Катушка со шлангом устойчива к морозу и УФ-излучению, благодаря чему она может круглый год оставаться на стене дома. Для защиты от воровства можно использовать тросовый замок. На этот продукт Kärcher предоставляет 5-летнюю гарантию.