Завжди у відмінному стані: стильна котушка зі шлангом акуратно кріпиться на стіні та підключається до крана за допомогою з'єднувального шланга. Завдяки настінному кронштейну котушка може обертатися більш ніж на 180°, що дозволяє легко дістатися до будь-якого куточка вашого саду. Садовий шланг легко витягується на повну довжину (20 м) і має функцію автоматичного фіксування через короткі інтервали довжини. Щоб зняти фіксацію, достатньо лише трохи потягнути за кінець шланга, після чого він акуратно і контрольовано змотується, не утворюючи вузлів чи перегинів. Інноваційна система монтажу FlexChange дозволяє швидко та без застосування інструментів зняти котушку зі стінового кронштейна. Це спрощує зберігання взимку і дає змогу використовувати котушку гнучко: встановлювати її як на кронштейн, так і на спеціальну базу, яку можна закріпити в землі (доступна як опція). Котушка зі шлангом виготовлена з матеріалів, стійких до впливу морозу та ультрафіолету, що дозволяє їй залишатися на стіні будинку протягом усього року. Для додаткового захисту від крадіжки передбачена можливість використання тросового замка. Kärcher надає на цей продукт 5-річну гарантію, що підтверджує його високу якість тадовговічність.