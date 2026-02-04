Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic
Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 20-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.
Завжди у відмінному стані: стильна котушка зі шлангом акуратно кріпиться на стіні та підключається до крана за допомогою з'єднувального шланга. Завдяки настінному кронштейну котушка може обертатися більш ніж на 180°, що дозволяє легко дістатися до будь-якого куточка вашого саду. Садовий шланг легко витягується на повну довжину (20 м) і має функцію автоматичного фіксування через короткі інтервали довжини. Щоб зняти фіксацію, достатньо лише трохи потягнути за кінець шланга, після чого він акуратно і контрольовано змотується, не утворюючи вузлів чи перегинів. Інноваційна система монтажу FlexChange дозволяє швидко та без застосування інструментів зняти котушку зі стінового кронштейна. Це спрощує зберігання взимку і дає змогу використовувати котушку гнучко: встановлювати її як на кронштейн, так і на спеціальну базу, яку можна закріпити в землі (доступна як опція). Котушка зі шлангом виготовлена з матеріалів, стійких до впливу морозу та ультрафіолету, що дозволяє їй залишатися на стіні будинку протягом усього року. Для додаткового захисту від крадіжки передбачена можливість використання тросового замка. Kärcher надає на цей продукт 5-річну гарантію, що підтверджує його високу якість тадовговічність.
Особливості та переваги
Система FlexChangeЛегко, швидко і без використання інструментів: розроблена Kärcher унікальна система кріплення FlexChange дозволяє всього за кілька секунд зняти котушку зі шлангом зі стінового кронштейна або платформи (наприклад, перед зимовим періодом).
Практичні тримачі для розпилювачівРозпилювачі можуть підвішуватися на настінному тримачі для зручного зберігання.
Місце для зберігання шлангаДля автоматичного змотування шланга достатньо злегка потягнути за його кінець. Максимальний комфорт: шланг акуратно змотується без зусиль і забруднення рук.
Вивід шланга з нижньої частини котушки
- Для захисту від впливу атмосферних умов і продовження терміну служби.
Настінна котушка для шланга з поворотом у секторі 180°
- Котушка, закріплена на настінному кронштейні, може повертатися більш ніж на 180°. Це забезпечує максимальну свободу рухів під час поливу та запобігає перегинам шланга.
Міцний знімний настінний кронштейн
- Використання міцних матеріалів (зокрема, металевого сердечника) гарантує тривалий термін служби. Особливо практичним рішенням є знімна конструкція кронштейна, яка запобігає ризику зачепитися за нього.
Вбудований гальмівний механізм для шланга
- Система автоматичного втягування шланга в поєднанні з гальмівним механізмом забезпечує повільне та контрольоване намотування шланга на котушку.
Вбудована напрямна для шланга
- Без перегинів і вузлів: шланг змотується рівномірно та акуратно.
Ергономічна ручка для перенесення
- Ергономічна ручка дозволяє зручно переносити котушку зі шлангом однією рукою.
Готовність до негайного застосування
- Аксесуари для поливу входять до комплекту постачання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина труби (м)
|20
|Діаметр шланга (мм)
|11
|З'єднувальний шланг (м)
|1,5 (1/2")
|Тиск розриву (бар)
|24
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|8,68
|Вага (з упаковкою) (кг)
|12,35
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|781 x 220 x 541
Комплектація
- З'єднання шланга: 2 шт.
- Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.
- Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.
- Розпилювач: 1 шт.
Оснащення
- Комплект
- Автоматичне змотування шлангу
- Направляюча шланга
- Тримачі для розпилювачів
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: точковий
- Настінний тримач із шурупами та дюбелями
- З'єднувальний шланг PrimoFlex: 1.5 м
Області застосування
- Полив саду
Запчастини для Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.