Візок зі шлангом HT 4.20 Set

Мобільний візок зі шлангом, що поставляється в готовому до застосування стані, в комплекті з 20-метровим шлангом і приладдям, оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення.

Міцний візок для шланга забезпечує компактне зберігання садового шланга, економію місця та виняткову зручність у використанні. Завдяки ергономічній кривошипній рукоятці та надійній напрямній шланг можна легко й акуратно змотувати без зайвих зусиль. Візок має широку опору, яка гарантує високу стійкість навіть під час активного використання, а також виготовлений із матеріалів, стійких до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання, що забезпечує довговічність пристрою. Інноваційна телескопічна ручка з швидкодіючими затискачами дозволяє налаштувати її на потрібну висоту або повністю скласти вниз, що особливо зручно для компактного зберігання. Візок постачається у повністю змонтованому стані та в комплекті з 20-метровим шлангом і приладдям Kärcher, включаючи конектори, адаптер для підключення до крана та розпилювач. Така комплектація забезпечує його негайну готовність до використання. Як і інші аксесуари для зберігання шлангів, цей візок відрізняється високою надійністю, довгим терміном служби та підтримується 5-річною гарантією від виробника.

Особливості та переваги
Візок зі шлангом HT 4.20 Set: Висока стійкість
Висока стійкість
Завдяки дуже широкій опорі та низькому центру ваги котушки.
Візок зі шлангом HT 4.20 Set: Направляюча шланга
Направляюча шланга
Для легкого розмотування і змотування шланга.
Візок зі шлангом HT 4.20 Set: Швидкодіючі затискачі для фіксації телескопічної ручки
Швидкодіючі затискачі для фіксації телескопічної ручки
Зберігання з економією місця.
Ергономічна неслизька ручка
  • Зручна ручка, що полегшує виконання робіт.
Складне кривошипне руків'я, що складається
  • Зберігання з економією місця.
Готовність до негайного застосування
  • Аксесуари для поливу входять до комплекту постачання.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
  • Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Запобігання підтікання
  • Вода не витікає після використання.
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина труби (м) 20
Діаметр шланга (мм) 13
Пропускна здатність шлангу (м) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Тиск розриву (бар) 45
Колір чорний
Вага (кг) 3,535
Вага (з упаковкою) (кг) 8,719
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 565 x 475 x 896

Комплектація

  • З'єднання шланга: 3 шт.
  • Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.
  • Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.
  • Розпилювач: 1 шт.
  • Шланг Performance Plus ½": 20 м

Оснащення

  • Комплект
  • Направляюча шланга
  • Вид струменя: конічний
  • Вид струменя: точковий
Відео

Області застосування
  • Полив саду
Аксесуари
Запчастини для Візок зі шлангом HT 4.20 Set

