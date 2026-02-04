Візок зі шлангом HT 4.20 Set
Мобільний візок зі шлангом, що поставляється в готовому до застосування стані, в комплекті з 20-метровим шлангом і приладдям, оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення.
Міцний візок для шланга забезпечує компактне зберігання садового шланга, економію місця та виняткову зручність у використанні. Завдяки ергономічній кривошипній рукоятці та надійній напрямній шланг можна легко й акуратно змотувати без зайвих зусиль. Візок має широку опору, яка гарантує високу стійкість навіть під час активного використання, а також виготовлений із матеріалів, стійких до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання, що забезпечує довговічність пристрою. Інноваційна телескопічна ручка з швидкодіючими затискачами дозволяє налаштувати її на потрібну висоту або повністю скласти вниз, що особливо зручно для компактного зберігання. Візок постачається у повністю змонтованому стані та в комплекті з 20-метровим шлангом і приладдям Kärcher, включаючи конектори, адаптер для підключення до крана та розпилювач. Така комплектація забезпечує його негайну готовність до використання. Як і інші аксесуари для зберігання шлангів, цей візок відрізняється високою надійністю, довгим терміном служби та підтримується 5-річною гарантією від виробника.
Особливості та переваги
Висока стійкістьЗавдяки дуже широкій опорі та низькому центру ваги котушки.
Направляюча шлангаДля легкого розмотування і змотування шланга.
Швидкодіючі затискачі для фіксації телескопічної ручкиЗберігання з економією місця.
Ергономічна неслизька ручка
- Зручна ручка, що полегшує виконання робіт.
Складне кривошипне руків'я, що складається
- Зберігання з економією місця.
Готовність до негайного застосування
- Аксесуари для поливу входять до комплекту постачання.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
- Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Запобігання підтікання
- Вода не витікає після використання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина труби (м)
|20
|Діаметр шланга (мм)
|13
|Пропускна здатність шлангу (м)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Тиск розриву (бар)
|45
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|3,535
|Вага (з упаковкою) (кг)
|8,719
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|565 x 475 x 896
Комплектація
- З'єднання шланга: 3 шт.
- Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.
- Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.
- Розпилювач: 1 шт.
- Шланг Performance Plus ½": 20 м
Оснащення
- Комплект
- Направляюча шланга
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: точковий
Області застосування
- Полив саду
Запчастини для Візок зі шлангом HT 4.20 Set
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.