Міцний візок для шланга забезпечує компактне зберігання садового шланга, економію місця та виняткову зручність у використанні. Завдяки ергономічній кривошипній рукоятці та надійній напрямній шланг можна легко й акуратно змотувати без зайвих зусиль. Візок має широку опору, яка гарантує високу стійкість навіть під час активного використання, а також виготовлений із матеріалів, стійких до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання, що забезпечує довговічність пристрою. Інноваційна телескопічна ручка з швидкодіючими затискачами дозволяє налаштувати її на потрібну висоту або повністю скласти вниз, що особливо зручно для компактного зберігання. Візок постачається у повністю змонтованому стані та в комплекті з 20-метровим шлангом і приладдям Kärcher, включаючи конектори, адаптер для підключення до крана та розпилювач. Така комплектація забезпечує його негайну готовність до використання. Як і інші аксесуари для зберігання шлангів, цей візок відрізняється високою надійністю, довгим терміном служби та підтримується 5-річною гарантією від виробника.