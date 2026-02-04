Тележка со шлангом HT 4.20 Set
Мобильная тележка со шлангом, поставляемая в готовом к применении состоянии, в комплекте с 20-метровым шлангом и принадлежностями, оснащена очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.
Прочная тележка для шланга обеспечивает компактное хранение садового шланга, экономию места и исключительное удобство в использовании. Благодаря эргономичной кривошипной рукоятке и надежной направляющей шланг можно легко и аккуратно сматывать без лишних усилий. Тележка имеет широкую опору, которая гарантирует высокую устойчивость даже при активном использовании, а также изготовлена из материалов, устойчивых к воздействию мороза и ультрафиолетового излучения, что обеспечивает долговечность устройства. Инновационная телескопическая ручка с быстродействующими зажимами позволяет настроить ее на нужную высоту или полностью сложить вниз, что особенно удобно для компактного хранения. Тележка поставляется в полностью смонтированном состоянии и в комплекте с 20-метровым шлангом и принадлежностями Kärcher, включая коннекторы, адаптер для подключения к крану и распылитель. Такая комплектация обеспечивает его немедленную готовность к использованию. Как и другие аксессуары для хранения шлангов, эта тележка отличается высокой надежностью, долгим сроком службы и поддерживается 5-летней гарантией от производителя.
Особенности и преимущества
Высокая устойчивостьБлагодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Направляющая шлангаДля легкого разматывания и сматывания шланга.
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручкиХранение с экономией места.
Эргономичная нескользкая ручка
- Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Складная кривошипная рукоятка
- Хранение с экономией места.
Готовность к немедленному применению
- Аксессуары для полива входят в комплект поставки.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
- Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
- Вода не вытекает после использования.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина шланга (м)
|20
|Диаметр шланга (мм)
|13
|Пропускная способность шланга (м)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Давление разрыва (бар)
|45
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|3,535
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,719
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|565 x 475 x 896
Комплектация
- Соединение шланга: 3 шт.
- Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
- Распылитель: 1 шт.
- Шланг Performance Plus 1/2": 20 м
Оснащение
- Набор
- Направляющая шланга
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
- Полив сада
- Средние и большие площади
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.