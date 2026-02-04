Прочная тележка для шланга обеспечивает компактное хранение садового шланга, экономию места и исключительное удобство в использовании. Благодаря эргономичной кривошипной рукоятке и надежной направляющей шланг можно легко и аккуратно сматывать без лишних усилий. Тележка имеет широкую опору, которая гарантирует высокую устойчивость даже при активном использовании, а также изготовлена из материалов, устойчивых к воздействию мороза и ультрафиолетового излучения, что обеспечивает долговечность устройства. Инновационная телескопическая ручка с быстродействующими зажимами позволяет настроить ее на нужную высоту или полностью сложить вниз, что особенно удобно для компактного хранения. Тележка поставляется в полностью смонтированном состоянии и в комплекте с 20-метровым шлангом и принадлежностями Kärcher, включая коннекторы, адаптер для подключения к крану и распылитель. Такая комплектация обеспечивает его немедленную готовность к использованию. Как и другие аксессуары для хранения шлангов, эта тележка отличается высокой надежностью, долгим сроком службы и поддерживается 5-летней гарантией от производителя.