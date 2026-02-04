Простий, компактний і непомітний настінний тримач для шланга забезпечує зручне зберігання садового шланга разом із насадками для поливу. Після використання шланг легко та швидко вішається на міцний тримач, виготовлений із зносостійкого матеріалу, який не боїться впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання. Така конструкція гарантує довговічність і практичність у використанні. Kärcher надає на цей продукт 5-річну гарантію, підтверджуючи його якість і надійність.