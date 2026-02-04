Тримач для шланга
Настінний тримач для шланга забезпечує його зберігання з економією місця і дає змогу також закріплювати розпилювачі (в т. ч. з подовжувальною трубкою). Тримач сумісний з усіма поширеними садовими шлангами.
Простий, компактний і непомітний настінний тримач для шланга забезпечує зручне зберігання садового шланга разом із насадками для поливу. Після використання шланг легко та швидко вішається на міцний тримач, виготовлений із зносостійкого матеріалу, який не боїться впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання. Така конструкція гарантує довговічність і практичність у використанні. Kärcher надає на цей продукт 5-річну гарантію, підтверджуючи його якість і надійність.
Особливості та переваги
Практичне зберігання шланга з економією місця.
- Зберігання всього необхідного в одному місці.
Тримачі для розпилювачів
- Аксесуари для поливу завжди під рукою.
П’ятирічна гарантія.
- Тривалий термін служби.
Стійкість до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання.
- Можливість використання в будь-яку пору року.
Специфікації
Технічні характеристики
|Пропускна здатність шлангу (м)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,537
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,546
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|286 x 144 x 240
Оснащення
- Тримачі для розпилювачів
- Настінний тримач із шурупами та дюбелями
Області застосування
- Полив саду
Аксесуари
Запчастини для Тримач для шланга
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.