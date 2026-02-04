Простой, компактный и не бросающийся в глаза настенный держатель для шланга позволяет удобно хранить садовый шланг, а также и распылители. После использования шланг легко и быстро подвешивается на долговечном держателе, материал которого устойчив к износу, а также воздействию мороза и УФ-излучения. Kärcher предоставляет на этот продукт 5-летнюю гарантию.