Міцний візок для шланга забезпечує зручне та компактне зберігання садового шланга, водночас залишаючись максимально практичним у використанні. Завдяки сталевому барабану, розрахованому на високі навантаження, та ергономічному кривошипному руків'ю змотування шланга стає легким і акуратним. Міцна напрямна додатково сприяє рівномірному змотуванню, а широка опора конструкції гарантує високу стійкість навіть під час активного використання. Матеріали, з яких виготовлений візок, стійкі до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання, що робить його довговічним. Інноваційна телескопічна ручка з швидкодіючими затискачами дозволяє легко налаштувати її висоту відповідно до ваших потреб або повністю скласти для економії місця при зберіганні. Візок постачається у повністю змонтованому стані та в комплекті з усім необхідним для поливу: садовим шлангом Kärcher, конекторами, адаптером для підключення до крана та розпилювачем. Така комплектація дає змогу негайно розпочати його використання. Як і всі аксесуари для зберігання шлангів, цей візок відзначається високою надійністю та тривалим терміном служби, а також підтримується 5-річною гарантією від виробника.