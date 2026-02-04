Візок зі шлангом HT 5.20 M Set
Візок зі шлангом оснащений міцною металевою котушкою і широкою опорою, що гарантує високу стійкість. Поставка в комплекті зі шлангом завдовжки 20 м і приладдям для поливу забезпечує її негайну готовність до застосування.
Міцний візок для шланга забезпечує зручне та компактне зберігання садового шланга, водночас залишаючись максимально практичним у використанні. Завдяки сталевому барабану, розрахованому на високі навантаження, та ергономічному кривошипному руків'ю змотування шланга стає легким і акуратним. Міцна напрямна додатково сприяє рівномірному змотуванню, а широка опора конструкції гарантує високу стійкість навіть під час активного використання. Матеріали, з яких виготовлений візок, стійкі до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання, що робить його довговічним. Інноваційна телескопічна ручка з швидкодіючими затискачами дозволяє легко налаштувати її висоту відповідно до ваших потреб або повністю скласти для економії місця при зберіганні. Візок постачається у повністю змонтованому стані та в комплекті з усім необхідним для поливу: садовим шлангом Kärcher, конекторами, адаптером для підключення до крана та розпилювачем. Така комплектація дає змогу негайно розпочати його використання. Як і всі аксесуари для зберігання шлангів, цей візок відзначається високою надійністю та тривалим терміном служби, а також підтримується 5-річною гарантією від виробника.
Особливості та переваги
Висока стійкістьЗавдяки дуже широкій опорі та низькому центру ваги котушки.
Направляюча шлангаДля легкого розмотування і змотування шланга.
Металева котушкаГарантія надійності та довгого терміну служби.
Швидкодіючі затискачі для фіксації телескопічної ручки
- Зберігання з економією місця.
Ергономічна неслизька ручка
- Зручна ручка, що полегшує виконання робіт.
Складне кривошипне руків'я, що складається
- Зберігання з економією місця.
Готовність до негайного застосування
- Аксесуари для поливу входять до комплекту постачання.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
- Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Запобігання підтікання
- Вода не витікає після використання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр шланга (мм)
|13
|Пропускна здатність шлангу (м)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|2,748
|Вага (з упаковкою) (кг)
|9,369
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|565 x 475 x 896
Комплектація
- З'єднання шланга: 3 шт.
- Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.
- Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.
- Розпилювач: 1 шт.
- Шланг Performance Plus ½": 20 м
Оснащення
- Комплект
- Металева котушка для шланга
- Направляюча шланга
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: точковий
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
Аксесуари
Запчастини для Візок зі шлангом HT 5.20 M Set
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.