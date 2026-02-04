Візок зі шлангом HT 5.20 M Set

Візок зі шлангом оснащений міцною металевою котушкою і широкою опорою, що гарантує високу стійкість. Поставка в комплекті зі шлангом завдовжки 20 м і приладдям для поливу забезпечує її негайну готовність до застосування.

Міцний візок для шланга забезпечує зручне та компактне зберігання садового шланга, водночас залишаючись максимально практичним у використанні. Завдяки сталевому барабану, розрахованому на високі навантаження, та ергономічному кривошипному руків'ю змотування шланга стає легким і акуратним. Міцна напрямна додатково сприяє рівномірному змотуванню, а широка опора конструкції гарантує високу стійкість навіть під час активного використання. Матеріали, з яких виготовлений візок, стійкі до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання, що робить його довговічним. Інноваційна телескопічна ручка з швидкодіючими затискачами дозволяє легко налаштувати її висоту відповідно до ваших потреб або повністю скласти для економії місця при зберіганні. Візок постачається у повністю змонтованому стані та в комплекті з усім необхідним для поливу: садовим шлангом Kärcher, конекторами, адаптером для підключення до крана та розпилювачем. Така комплектація дає змогу негайно розпочати його використання. Як і всі аксесуари для зберігання шлангів, цей візок відзначається високою надійністю та тривалим терміном служби, а також підтримується 5-річною гарантією від виробника.

Особливості та переваги
Висока стійкість
Висока стійкість
Завдяки дуже широкій опорі та низькому центру ваги котушки.
Направляюча шланга
Направляюча шланга
Для легкого розмотування і змотування шланга.
Металева котушка
Металева котушка
Гарантія надійності та довгого терміну служби.
Швидкодіючі затискачі для фіксації телескопічної ручки
  • Зберігання з економією місця.
Ергономічна неслизька ручка
  • Зручна ручка, що полегшує виконання робіт.
Складне кривошипне руків'я, що складається
  • Зберігання з економією місця.
Готовність до негайного застосування
  • Аксесуари для поливу входять до комплекту постачання.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
  • Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Запобігання підтікання
  • Вода не витікає після використання.
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр шланга (мм) 13
Пропускна здатність шлангу (м) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Колір чорний
Вага (кг) 2,748
Вага (з упаковкою) (кг) 9,369
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 565 x 475 x 896

Комплектація

  • З'єднання шланга: 3 шт.
  • Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.
  • Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.
  • Розпилювач: 1 шт.
  • Шланг Performance Plus ½": 20 м

Оснащення

  • Комплект
  • Металева котушка для шланга
  • Направляюча шланга
  • Вид струменя: конічний
  • Вид струменя: точковий
Області застосування
  • Полив саду
