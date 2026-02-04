Тележка со шлангом HT 5.20 M Set
Тележка со шлангом оснащена прочной металлической катушкой и широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость. Поставка в комплекте со шлангом длиной 20 м и принадлежностями для полива обеспечивает ее немедленную готовность к применению.
Прочная тележка для шланга обеспечивает удобное и компактное хранение садового шланга, при этом оставаясь максимально практичной в использовании. Благодаря стальному барабану, рассчитанному на высокие нагрузки, и эргономичной кривошипной рукоятке сматывание шланга становится легким и аккуратным. Прочная направляющая дополнительно способствует равномерному сматыванию, а широкая опора конструкции гарантирует высокую устойчивость даже при активном использовании. Материалы, из которых изготовлена тележка, устойчивы к воздействию мороза и ультрафиолетового излучения, что делает ее долговечной. Инновационная телескопическая ручка с быстродействующими зажимами позволяет легко настроить ее высоту в соответствии с вашими потребностями или полностью сложить для экономии места при хранении. Тележка поставляется в полностью смонтированном состоянии и в комплекте со всем необходимым для полива: садовым шлангом Kärcher, коннекторами, адаптером для подключения к крану и распылителем. Такая комплектация позволяет немедленно приступить к его использованию. Как и все аксессуары для хранения шлангов, эта тележка отличается высокой надежностью и длительным сроком службы, а также поддерживается 5-летней гарантией от производителя.
Особенности и преимущества
Высокая устойчивостьБлагодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Направляющая шлангаДля легкого разматывания и сматывания шланга.
Металлическая катушкаГарантия надежности и долгого срока службы.
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки
- Хранение с экономией места.
Эргономичная нескользкая ручка
- Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Складная кривошипная рукоятка
- Хранение с экономией места.
Готовность к немедленному применению
- Аксессуары для полива входят в комплект поставки.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
- Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
- Вода не вытекает после использования.
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр шланга (мм)
|13
|Пропускная способность шланга (м)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|2,748
|Вес (с упаковкой) (кг)
|9,369
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|565 x 475 x 896
Комплектация
- Соединение шланга: 3 шт.
- Коннектор шланга с аква-стопом: 1 шт.
- Штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2: 1 шт.
- Распылитель: 1 шт.
- Шланг Performance Plus 1/2": 20 м
Оснащение
- Набор
- Металлическая катушка для шланга
- Направляющая шланга
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Полив сада
- Средние и большие площади
Принадлежности
Запчасти для Тележка со шлангом HT 5.20 M Set
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.