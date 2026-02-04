Котушка для шланга HR 3
Рішення «2 в 1»: котушка для шланга HR 3 використовується як для зберігання садового шланга на стіні, так і для його мобільного та гнучкого використання в саду.
Практичне рішення як для зберігання, так і для мобільного застосування: котушка HR 3, що закріплюється на тримачі, що додається, дає змогу зручно зберігати садовий шланг на стіні та легко знімається з тримача для вільного використання в саду. Її зручна доставка в необхідне місце забезпечується ергономічною ручкою для перенесення. Кривошипна рукоятка вільного ходу дає змогу легко змотати шланг, уникнувши утворення петель і перегинів, і акуратно зберігати його. Котушка, що вирізняється компактною конструкцією і високою стійкістю завдяки низькому розташуванню центру тяжіння, поставляється в змонтованому стані. Її довгий термін служби забезпечується стійкістю до впливу морозу і УФ-випромінювання. Kärcher надає на котушку 5-річну гарантію.
Особливості та переваги
Рішення «2 в 1»: котушка для шланга і тримач для неї.Зберігання шланга на стіні та його мобільне використання в саду.
Кріплення на стіну.Швидкий і простий монтаж.
Складне кривошипне руків'я, що складаєтьсяЗберігання з економією місця.
Компактний розмір
- Зручне зберігання
Готовність до негайного застосування
- Аксесуари для поливу входять до комплекту постачання.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
- Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Специфікації
Технічні характеристики
|Пропускна здатність шлангу (м)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,998
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,099
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|363 x 475 x 500
Оснащення
- Настінний тримач із шурупами та дюбелями
Області застосування
- Полив саду