Практичное решение как для хранения, так и для мобильного применения: катушка HR 3, закрепляемая на прилагаемом держателе, позволяет удобно хранить садовый шланг на стене и легко снимается с держателя для свободного использования в саду. Ее удобная доставка в необходимое место обеспечивается эргономичной ручкой для переноски. Кривошипная рукоятка свободного хода позволяет легко смотать шланг, избежав образования петель и перегибов, и аккуратно хранить его. Катушка, отличающаяся компактной конструкцией и высокой устойчивостью за счет низкого расположения центра тяжести, поставляется в смонтированном состоянии. Ее долгий срок службы обеспечивается устойчивостью к воздействию мороза и УФ-излучения. Kärcher предоставляет на катушку 5-летнюю гарантию.