Катушка для шланга HR 3
Решение «2 в 1»: катушка для шланга HR 3 используется как для хранения садового шланга на стене, так и для его мобильного и гибкого использования в саду.
Практичное решение как для хранения, так и для мобильного применения: катушка HR 3, закрепляемая на прилагаемом держателе, позволяет удобно хранить садовый шланг на стене и легко снимается с держателя для свободного использования в саду. Ее удобная доставка в необходимое место обеспечивается эргономичной ручкой для переноски. Кривошипная рукоятка свободного хода позволяет легко смотать шланг, избежав образования петель и перегибов, и аккуратно хранить его. Катушка, отличающаяся компактной конструкцией и высокой устойчивостью за счет низкого расположения центра тяжести, поставляется в смонтированном состоянии. Ее долгий срок службы обеспечивается устойчивостью к воздействию мороза и УФ-излучения. Kärcher предоставляет на катушку 5-летнюю гарантию.
Особенности и преимущества
Решение «2 в 1»: катушка для шланга и держатель для нееХранение шланга на стене и его мобильное применение в саду.
Крепление на стену.Быстрый и простой монтаж.
Складная кривошипная рукояткаХранение с экономией места.
Компактный размер
- Удобное хранение
Готовность к немедленному применению
- Аксессуары для полива входят в комплект поставки.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
- Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Пропускная способность шланга (м)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Расстояние между болтами для крепления к стене (мм)
|160
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,998
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,099
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|363 x 475 x 500
Оснащение
- Настенный держатель с шурупами и дюбелями
Области применения
- Полив сада
- Небольшие и средние площади