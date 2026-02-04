Котушка для шланга HR 4
Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка для шланга HR 4 легко знімається з тримача для виконання різних робіт з поливу рослин.
Практичне рішення «2 в 1»: котушка для шланга HR 4 підходить як для стаціонарного зберігання садового шланга на стіні, так і для мобільного використання в саду. Крім того, на її тримачі можна зручно розміщувати різні насадки для поливу, як звичайні, так і з подовжувальною трубкою. Котушка легко знімається з настінного тримача та зручно переноситься в потрібне місце завдяки ергономічній ручці для транспортування. Кривошипна рукоятка з вільним ходом дозволяє легко та акуратно змотувати шланг, уникаючи утворення петель і перегинів, забезпечуючи його зручне та компактне зберігання. Компактна конструкція котушки та низьке розташування центру ваги гарантують високу стійкість під час використання. Котушка постачається у повністю змонтованому стані, готовому до експлуатації. Довговічність котушки забезпечується її стійкістю до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання. Kärcher надає на цей продукт 5-річну гарантію, що підтверджує його якість і надійність.
Особливості та переваги
Рішення «2 в 1»: котушка для шланга і тримач для неї.Зберігання шланга на стіні та його мобільне використання в саду.
Практичні тримачі для розпилювачівРозпилювачі можуть підвішуватися на настінному тримачі для зручного зберігання.
Кріплення на стіну.Швидкий і простий монтаж.
Складне кривошипне руків'я, що складається
- Зберігання з економією місця.
Компактний розмір
- Зручне зберігання
Готовність до негайного застосування
- Аксесуари для поливу входять до комплекту постачання.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
- Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Специфікації
Технічні характеристики
|Пропускна здатність шлангу (м)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,998
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,268
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|363 x 475 x 500
Оснащення
- Тримачі для розпилювачів
- Настінний тримач із шурупами та дюбелями
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду