Котушка для шланга HR 4

Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка для шланга HR 4 легко знімається з тримача для виконання різних робіт з поливу рослин.

Практичне рішення «2 в 1»: котушка для шланга HR 4 підходить як для стаціонарного зберігання садового шланга на стіні, так і для мобільного використання в саду. Крім того, на її тримачі можна зручно розміщувати різні насадки для поливу, як звичайні, так і з подовжувальною трубкою. Котушка легко знімається з настінного тримача та зручно переноситься в потрібне місце завдяки ергономічній ручці для транспортування. Кривошипна рукоятка з вільним ходом дозволяє легко та акуратно змотувати шланг, уникаючи утворення петель і перегинів, забезпечуючи його зручне та компактне зберігання. Компактна конструкція котушки та низьке розташування центру ваги гарантують високу стійкість під час використання. Котушка постачається у повністю змонтованому стані, готовому до експлуатації. Довговічність котушки забезпечується її стійкістю до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання. Kärcher надає на цей продукт 5-річну гарантію, що підтверджує його якість і надійність.

Особливості та переваги
Котушка для шланга HR 4: Рішення «2 в 1»: котушка для шланга і тримач для неї.
Зберігання шланга на стіні та його мобільне використання в саду.
Котушка для шланга HR 4: Практичні тримачі для розпилювачів
Розпилювачі можуть підвішуватися на настінному тримачі для зручного зберігання.
Котушка для шланга HR 4: Кріплення на стіну.
Швидкий і простий монтаж.
Складне кривошипне руків'я, що складається
  • Зберігання з економією місця.
Компактний розмір
  • Зручне зберігання
Готовність до негайного застосування
  • Аксесуари для поливу входять до комплекту постачання.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
  • Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Специфікації

Технічні характеристики

Пропускна здатність шлангу (м) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Колір чорний
Вага (кг) 1,998
Вага (з упаковкою) (кг) 3,268
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 363 x 475 x 500

Оснащення

  • Тримачі для розпилювачів
  • Настінний тримач із шурупами та дюбелями
Котушка для шланга HR 4
Котушка для шланга HR 4

Області застосування
  • Полив саду
