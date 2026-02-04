Практичне рішення «2 в 1»: котушка для шланга HR 4 підходить як для стаціонарного зберігання садового шланга на стіні, так і для мобільного використання в саду. Крім того, на її тримачі можна зручно розміщувати різні насадки для поливу, як звичайні, так і з подовжувальною трубкою. Котушка легко знімається з настінного тримача та зручно переноситься в потрібне місце завдяки ергономічній ручці для транспортування. Кривошипна рукоятка з вільним ходом дозволяє легко та акуратно змотувати шланг, уникаючи утворення петель і перегинів, забезпечуючи його зручне та компактне зберігання. Компактна конструкція котушки та низьке розташування центру ваги гарантують високу стійкість під час використання. Котушка постачається у повністю змонтованому стані, готовому до експлуатації. Довговічність котушки забезпечується її стійкістю до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання. Kärcher надає на цей продукт 5-річну гарантію, що підтверджує його якість і надійність.