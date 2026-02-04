Шланг надійно захований і завжди під рукою: стильна котушка з садовим шлангом кріпиться на стіні та підключається до водопровідного крана за допомогою з’єднувального шланга. Кріпильний кронштейн дозволяє повертати котушку на кут понад 180°, що забезпечує легке переміщення шланга в будь-який куточок саду. Шланг витягується на потрібну довжину (до 30 м) і автоматично фіксується в проміжних положеннях з невеликим кроком. Для розблокування достатньо злегка потягнути за кінець шланга, після чого він автоматично змотується, уникаючи перегинів і вузлів. Котушка також вражає інноваційною системою кріплення FlexChange, яка дозволяє знімати її зі стінового кронштейна без використання інструментів – наприклад, для встановлення на опційно доступну платформу, яка закріплюється в землі. Крім того, сам кронштейн легко знімається та може використовуватися для зберігання розпилювачів і інших аксесуарів для поливу. Котушка зі шлангом стійка до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання, що дозволяє залишати її на стіні будинку протягом усього року. Для додаткового захисту від крадіжки передбачена можливість встановлення тросового замка. Kärcher надає на цю котушку 5-річну гарантію, підтверджуючи її якість і надійність.