Котушка зі шлангом HBX 5.30 Automatic
Котушка зі шлангом, яка забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин, оснащена 30-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.
Шланг надійно захований і завжди під рукою: стильна котушка з садовим шлангом кріпиться на стіні та підключається до водопровідного крана за допомогою з’єднувального шланга. Кріпильний кронштейн дозволяє повертати котушку на кут понад 180°, що забезпечує легке переміщення шланга в будь-який куточок саду. Шланг витягується на потрібну довжину (до 30 м) і автоматично фіксується в проміжних положеннях з невеликим кроком. Для розблокування достатньо злегка потягнути за кінець шланга, після чого він автоматично змотується, уникаючи перегинів і вузлів. Котушка також вражає інноваційною системою кріплення FlexChange, яка дозволяє знімати її зі стінового кронштейна без використання інструментів – наприклад, для встановлення на опційно доступну платформу, яка закріплюється в землі. Крім того, сам кронштейн легко знімається та може використовуватися для зберігання розпилювачів і інших аксесуарів для поливу. Котушка зі шлангом стійка до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання, що дозволяє залишати її на стіні будинку протягом усього року. Для додаткового захисту від крадіжки передбачена можливість встановлення тросового замка. Kärcher надає на цю котушку 5-річну гарантію, підтверджуючи її якість і надійність.
Особливості та переваги
Система FlexChangeЛегко, швидко і без використання інструментів: розроблена Kärcher унікальна система кріплення FlexChange дозволяє всього за кілька секунд зняти котушку зі шлангом зі стінового кронштейна або платформи (наприклад, перед зимовим періодом).
Практичні тримачі для розпилювачівРозпилювачі можуть підвішуватися на настінному тримачі для зручного зберігання.
Місце для зберігання шлангаДля автоматичного змотування шланга достатньо злегка потягнути за його кінець. Максимальний комфорт: шланг акуратно змотується без зусиль і забруднення рук.
Вивід шланга з нижньої частини котушки
- Для захисту від впливу атмосферних умов і продовження терміну служби.
Настінна котушка для шланга з поворотом у секторі 180°
- Котушка, закріплена на настінному кронштейні, може повертатися більш ніж на 180°. Це забезпечує максимальну свободу рухів під час поливу та запобігає перегинам шланга.
Міцний знімний настінний кронштейн
- Використання міцних матеріалів (зокрема, металевого сердечника) гарантує тривалий термін служби. Особливо практичним рішенням є знімна конструкція кронштейна, яка запобігає ризику зачепитися за нього.
Вбудований гальмівний механізм для шланга
- Система автоматичного втягування шланга в поєднанні з гальмівним механізмом забезпечує повільне та контрольоване намотування шланга на котушку.
Вбудована напрямна для шланга
- Без перегинів і вузлів: шланг змотується рівномірно та акуратно.
Ергономічна ручка для перенесення
- Ергономічна ручка дозволяє зручно переносити котушку зі шлангом однією рукою.
Готовність до негайного застосування
- Аксесуари для поливу входять до комплекту постачання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина труби (м)
|30
|Діаметр шланга (мм)
|11
|З'єднувальний шланг (м)
|1,5 (1/2")
|Тиск розриву (бар)
|24
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|11,801
|Вага (з упаковкою) (кг)
|15,85
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|810 x 220 x 595
Комплектація
- З'єднання шланга: 2 шт.
- Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.
- Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.
- Розпилювач: 1 шт.
Оснащення
- Комплект
- Автоматичне змотування шлангу
- Направляюча шланга
- Тримачі для розпилювачів
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: точковий
- Настінний тримач із шурупами та дюбелями
- З'єднувальний шланг PrimoFlex: 1.5 м
Області застосування
- Полив саду
