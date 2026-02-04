Міцний і практичний візок для шланга забезпечує компактне зберігання садового шланга та зручність у використанні. Завдяки ергономічній кривошипній рукоятці та надійній напрямній для шланга, процес змотування стає максимально легким і рівномірним. Широка опора конструкції гарантує високу стійкість навіть під час активного використання, а матеріали, з яких виготовлений візок, стійкі до впливу морозу та УФ-випромінювання, що забезпечує його довговічність. Інноваційна телескопічна ручка з швидкодіючими затискачами дозволяє легко налаштовувати висоту ручки відповідно до потреб користувача або повністю складати її для економії місця при зберіганні. Крім того, Kärcher надає на цей візок 5-річну гарантію, що підтверджує його надійність. Візок постачається у повністю змонтованому вигляді, готовим до використання.