Візок для шланга HT 4

Все під рукою: візок для шланга вражає міцною котушкою, дуже широкою опорою для максимальної стійкості, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.

Міцний і практичний візок для шланга забезпечує компактне зберігання садового шланга та зручність у використанні. Завдяки ергономічній кривошипній рукоятці та надійній напрямній для шланга, процес змотування стає максимально легким і рівномірним. Широка опора конструкції гарантує високу стійкість навіть під час активного використання, а матеріали, з яких виготовлений візок, стійкі до впливу морозу та УФ-випромінювання, що забезпечує його довговічність. Інноваційна телескопічна ручка з швидкодіючими затискачами дозволяє легко налаштовувати висоту ручки відповідно до потреб користувача або повністю складати її для економії місця при зберіганні. Крім того, Kärcher надає на цей візок 5-річну гарантію, що підтверджує його надійність. Візок постачається у повністю змонтованому вигляді, готовим до використання.

Особливості та переваги
Візок для шланга HT 4: Висока стійкість
Висока стійкість
Завдяки дуже широкій опорі та низькому центру ваги котушки.
Візок для шланга HT 4: Направляюча шланга
Направляюча шланга
Для легкого розмотування і змотування шланга.
Візок для шланга HT 4: Швидкодіючі затискачі для фіксації телескопічної ручки
Швидкодіючі затискачі для фіксації телескопічної ручки
Зберігання з економією місця.
Ергономічна неслизька ручка
  • Зручна ручка, що полегшує виконання робіт.
Складне кривошипне руків'я, що складається
  • Зберігання з економією місця.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
  • Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Запобігання підтікання
  • Вода не витікає після використання.
Специфікації

Технічні характеристики

Пропускна здатність шлангу (м) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Колір чорний
Вага (кг) 3,535
Вага (з упаковкою) (кг) 5,836
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 565 x 475 x 896

Оснащення

  • Направляюча шланга
Відео

Області застосування
  • Полив саду
