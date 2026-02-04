Візок для шланга HT 4
Все під рукою: візок для шланга вражає міцною котушкою, дуже широкою опорою для максимальної стійкості, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.
Міцний і практичний візок для шланга забезпечує компактне зберігання садового шланга та зручність у використанні. Завдяки ергономічній кривошипній рукоятці та надійній напрямній для шланга, процес змотування стає максимально легким і рівномірним. Широка опора конструкції гарантує високу стійкість навіть під час активного використання, а матеріали, з яких виготовлений візок, стійкі до впливу морозу та УФ-випромінювання, що забезпечує його довговічність. Інноваційна телескопічна ручка з швидкодіючими затискачами дозволяє легко налаштовувати висоту ручки відповідно до потреб користувача або повністю складати її для економії місця при зберіганні. Крім того, Kärcher надає на цей візок 5-річну гарантію, що підтверджує його надійність. Візок постачається у повністю змонтованому вигляді, готовим до використання.
Особливості та переваги
Висока стійкістьЗавдяки дуже широкій опорі та низькому центру ваги котушки.
Направляюча шлангаДля легкого розмотування і змотування шланга.
Швидкодіючі затискачі для фіксації телескопічної ручкиЗберігання з економією місця.
Ергономічна неслизька ручка
- Зручна ручка, що полегшує виконання робіт.
Складне кривошипне руків'я, що складається
- Зберігання з економією місця.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
- Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Запобігання підтікання
- Вода не витікає після використання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Пропускна здатність шлангу (м)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|3,535
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,836
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|565 x 475 x 896
Оснащення
- Направляюча шланга
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
Аксесуари
Запчастини для Візок для шланга HT 4
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.