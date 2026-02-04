Прочная и практичная тележка для шланга обеспечивает компактное хранение садового шланга и удобство в использовании. Благодаря эргономичной кривошипной рукоятке и надежной направляющей для шланга, процесс сматывания становится максимально легким и равномерным. Широкая опора конструкции гарантирует высокую устойчивость даже при активном использовании, а материалы, из которых изготовлена тележка, устойчивы к воздействию мороза и УФ-излучения, что обеспечивает ее долговечность. Инновационная телескопическая ручка с быстродействующими зажимами позволяет легко настраивать высоту ручки в соответствии с потребностями пользователя или полностью складывать ее для экономии места при хранении. Кроме того, Kärcher предоставляет на эту тележку 5-летнюю гарантию, подтверждающую ее надежность. Тележка поставляется в полностью смонтированном виде, готовой к использованию.