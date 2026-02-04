Тележка для шланга HT 4

Все под рукой: тележка для шланга впечатляет прочной катушкой, очень широкой опорой для максимальной устойчивости, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.

Прочная и практичная тележка для шланга обеспечивает компактное хранение садового шланга и удобство в использовании. Благодаря эргономичной кривошипной рукоятке и надежной направляющей для шланга, процесс сматывания становится максимально легким и равномерным. Широкая опора конструкции гарантирует высокую устойчивость даже при активном использовании, а материалы, из которых изготовлена тележка, устойчивы к воздействию мороза и УФ-излучения, что обеспечивает ее долговечность. Инновационная телескопическая ручка с быстродействующими зажимами позволяет легко настраивать высоту ручки в соответствии с потребностями пользователя или полностью складывать ее для экономии места при хранении. Кроме того, Kärcher предоставляет на эту тележку 5-летнюю гарантию, подтверждающую ее надежность. Тележка поставляется в полностью смонтированном виде, готовой к использованию.

Особенности и преимущества
Тележка для шланга HT 4: Высокая устойчивость
Высокая устойчивость
Благодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Тележка для шланга HT 4: Направляющая шланга
Направляющая шланга
Для легкого разматывания и сматывания шланга.
Тележка для шланга HT 4: Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки
Хранение с экономией места.
Эргономичная нескользкая ручка
  • Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Складная кривошипная рукоятка
  • Хранение с экономией места.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
  • Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
  • Вода не вытекает после использования.
Спецификации

Технические характеристики

Пропускная способность шланга (м) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Цвет Черный
Вес (кг) 3,535
Вес (с упаковкой) (кг) 5,836
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 565 x 475 x 896

Оснащение

  • Направляющая шланга
Тележка для шланга HT 4
Тележка для шланга HT 4

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Средние и большие площади
Принадлежности
Запчасти для Тележка для шланга HT 4

