Міцний візок для шланга дає змогу зберігати садовий шланг з економією місця і дуже зручний у застосуванні. Ергономічна кривошипна рукоятка і напрямна для шланга дають змогу легко й акуратно змотувати його. Сталевий барабан розрахований на високі навантаження, а дуже широка опора гарантує високу стійкість. Візок, оснащений практичним тримачем для розпилювача на ручці для переміщення, стійкий до впливу морозу та УФ-випромінювання. Завдяки інноваційним швидкодіючим затискачам телескопічна ручка візка легко встановлюється на зручній для користувача висоті або повністю зсувається вниз - наприклад, для зберігання візка з економією місця. Kärcher надає на візок 5-річну гарантію. Він поставляється в змонтованому стані.