Візок для шланга HT 6 M
Надійний і мобільний візок для шланга вирізняється міцною металевою котушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою за висотою ручкою для переміщення.
Міцний візок для шланга дає змогу зберігати садовий шланг з економією місця і дуже зручний у застосуванні. Ергономічна кривошипна рукоятка і напрямна для шланга дають змогу легко й акуратно змотувати його. Сталевий барабан розрахований на високі навантаження, а дуже широка опора гарантує високу стійкість. Візок, оснащений практичним тримачем для розпилювача на ручці для переміщення, стійкий до впливу морозу та УФ-випромінювання. Завдяки інноваційним швидкодіючим затискачам телескопічна ручка візка легко встановлюється на зручній для користувача висоті або повністю зсувається вниз - наприклад, для зберігання візка з економією місця. Kärcher надає на візок 5-річну гарантію. Він поставляється в змонтованому стані.
Особливості та переваги
Висока стійкістьЗавдяки дуже широкій опорі та низькому центру ваги котушки.
Направляюча шлангаДля легкого розмотування і змотування шланга.
Металева котушкаГарантія надійності та довгого терміну служби.
Практичні тримачі для розпилювачів
- Розпилювачі можуть підвішуватися на настінному тримачі для зручного зберігання.
Швидкодіючі затискачі для фіксації телескопічної ручки
- Зберігання з економією місця.
Ергономічна неслизька ручка
- Зручна ручка, що полегшує виконання робіт.
Складне кривошипне руків'я, що складається
- Зберігання з економією місця.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
- Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Запобігання підтікання
- Вода не витікає після використання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Пропускна здатність шлангу (м)
|100 (1/2") / 80 (5/8") / 50 (3/4")
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|2,767
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7,069
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|565 x 475 x 896
Оснащення
- Металева котушка для шланга
- Направляюча шланга
- Тримачі для розпилювачів
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
Аксесуари
Запчастини для Візок для шланга HT 6 M
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.