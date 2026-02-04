Прочная тележка для шланга позволяет хранить садовый шланг с экономией места и очень удобна в применении. Эргономичная кривошипная рукоятка и направляющая для шланга позволяют легко и аккуратно сматывать его. Стальной барабан рассчитан на высокие нагрузки, а очень широкая опора гарантирует высокую устойчивость. Тележка, оснащенная практичным держателем для распылителя на ручке для перемещения, устойчива к воздействию мороза и УФ-излучения. Благодаря инновационным быстродействующим зажимам телескопическая ручка тележки легко устанавливается на удобной для пользователя высоте или полностью сдвигается вниз – например, для хранения тележки с экономией места. Kärcher предоставляет на тележку 5-летнюю гарантию. Она поставляется в смонтированном состоянии.