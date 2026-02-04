Котушка зі шлангом HR 2.10 Set
Готове рішення для зручного поливу і зберігання шланга з економією місця: котушка з 10-метровим садовим шлангом Kärcher в комплекті з конекторами, розпилювачем і адаптером для приєднання до крана.
Висока мобільність у поєднанні з компактністю при зберіганні: котушка для шланга забезпечує комфортний полив рослин і акуратне зберігання садового шланга. У комплект її поставки входять 10-метровий садовий шланг, конектори, адаптер для приєднання до крана і садовий розпилювач. Кривошипне руків'я вільного ходу дає змогу легко змотати шланг, уникнувши утворення петель і перегинів, і акуратно зберігати його. Котушка вирізняється компактною конструкцією, ергономічною ручкою для перенесення і високою стійкістю завдяки низькому розташуванню центру ваги. Крім того, вона стійка до впливу морозу і УФ-випромінювання. Як і інше приладдя для зберігання шлангів, візок вирізняється високою надійністю і довгим терміном служби.
Особливості та переваги
Складне кривошипне руків'я, що складається
- Зберігання з економією місця.
Компактний розмір
- Зручне зберігання
Готовність до негайного застосування
- Аксесуари для поливу входять до комплекту постачання.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
- Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина труби (м)
|10
|Діаметр шланга (мм)
|13
|Пропускна здатність шлангу (м)
|макс. 30 (1/2") / макс. 20 (5/8") / макс. 15 (3/4")
|Тиск розриву (бар)
|24
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|1,753
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,02
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|300 x 475 x 350
Комплектація
- З'єднання шланга: 3 шт.
- Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.
- Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.
- Розпилювач: 1 шт.
- Шланг PrimoFlex ½": 10 м
Оснащення
- Комплект
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: точковий
Області застосування
- Полив саду
Запчастини для Котушка зі шлангом HR 2.10 Set
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.