Котушка зі шлангом HR 2.10 Set

Готове рішення для зручного поливу і зберігання шланга з економією місця: котушка з 10-метровим садовим шлангом Kärcher в комплекті з конекторами, розпилювачем і адаптером для приєднання до крана.

Висока мобільність у поєднанні з компактністю при зберіганні: котушка для шланга забезпечує комфортний полив рослин і акуратне зберігання садового шланга. У комплект її поставки входять 10-метровий садовий шланг, конектори, адаптер для приєднання до крана і садовий розпилювач. Кривошипне руків'я вільного ходу дає змогу легко змотати шланг, уникнувши утворення петель і перегинів, і акуратно зберігати його. Котушка вирізняється компактною конструкцією, ергономічною ручкою для перенесення і високою стійкістю завдяки низькому розташуванню центру ваги. Крім того, вона стійка до впливу морозу і УФ-випромінювання. Як і інше приладдя для зберігання шлангів, візок вирізняється високою надійністю і довгим терміном служби.

Особливості та переваги
Складне кривошипне руків'я, що складається
  • Зберігання з економією місця.
Компактний розмір
  • Зручне зберігання
Готовність до негайного застосування
  • Аксесуари для поливу входять до комплекту постачання.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
  • Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина труби (м) 10
Діаметр шланга (мм) 13
Пропускна здатність шлангу (м) макс. 30 (1/2") / макс. 20 (5/8") / макс. 15 (3/4")
Тиск розриву (бар) 24
Колір чорний
Вага (кг) 1,753
Вага (з упаковкою) (кг) 4,02
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 300 x 475 x 350

Комплектація

  • З'єднання шланга: 3 шт.
  • Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.
  • Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.
  • Розпилювач: 1 шт.
  • Шланг PrimoFlex ½": 10 м

Оснащення

  • Комплект
  • Вид струменя: конічний
  • Вид струменя: точковий
Області застосування
  • Полив саду
