Висока мобільність у поєднанні з компактністю при зберіганні: котушка для шланга забезпечує комфортний полив рослин і акуратне зберігання садового шланга. У комплект її поставки входять 10-метровий садовий шланг, конектори, адаптер для приєднання до крана і садовий розпилювач. Кривошипне руків'я вільного ходу дає змогу легко змотати шланг, уникнувши утворення петель і перегинів, і акуратно зберігати його. Котушка вирізняється компактною конструкцією, ергономічною ручкою для перенесення і високою стійкістю завдяки низькому розташуванню центру ваги. Крім того, вона стійка до впливу морозу і УФ-випромінювання. Як і інше приладдя для зберігання шлангів, візок вирізняється високою надійністю і довгим терміном служби.