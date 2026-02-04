Высокая мобильность в сочетании с компактностью при хранении: катушка для шланга обеспечивает комфортный полив растений и аккуратное хранение садового шланга. В комплект ее поставки входят 10-метровый садовый шланг, коннекторы, адаптер для присоединения к крану и садовый распылитель. Кривошипная рукоятка свободного хода позволяет легко смотать шланг, избежав образования петель и перегибов, и аккуратно хранить его. Катушка отличается компактной конструкцией, эргономичной ручкой для переноски и высокой устойчивостью за счет низкого расположения центра тяжести. Кроме того, она устойчива к воздействию мороза и УФ-излучения. Как и другие принадлежности для хранения шлангов, тележка отличается высокой надежностью и долгим сроком службы. Гарантия производителя предоставляется на 5-летний срок. Катушка поставляется в смонтированном состоянии.