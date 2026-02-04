Візок для шланга HT 5 M

Надійний і мобільний візок для шланга вражає міцною металевою котушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.

Надійне рішення: візок для шланга, дуже зручний у застосуванні, що дає змогу зберігати садовий шланга з економією місця. Його міцна металева котушка розрахована на інтенсивні навантаження, а ергономічне кривошипне руків'я і міцна напрямна для шланга дають змогу легко й акуратно змотувати його. Крім того, візок вирізняється дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, а також стійкістю до впливу морозу і УФ-випромінювання. Завдяки інноваційним швидкодіючим затискачам телескопічну ручку візка легко встановлюють на потрібній висоті або повністю зсувають вниз - наприклад, для зберігання з економією місця. Візок поставляється в змонтованому стані. Як і інші приналежності для зберігання шлангів, він вирізняється високою надійністю і довгим терміном служби. Гарантія виробника надається на 5-річний термін.

Особливості та переваги
Візок для шланга HT 5 M: Висока стійкість
Висока стійкість
Завдяки дуже широкій опорі та низькому центру ваги котушки.
Візок для шланга HT 5 M: Направляюча шланга
Направляюча шланга
Для легкого розмотування і змотування шланга.
Візок для шланга HT 5 M: Металева котушка
Металева котушка
Гарантія надійності та довгого терміну служби.
Швидкодіючі затискачі для фіксації телескопічної ручки
  • Зберігання з економією місця.
Ергономічна неслизька ручка
  • Зручна ручка, що полегшує виконання робіт.
Складне кривошипне руків'я, що складається
  • Зберігання з економією місця.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
  • Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Запобігання підтікання
  • Вода не витікає після використання.
Специфікації

Технічні характеристики

Довжина труби (м) 20
Пропускна здатність шлангу (м) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Тиск розриву (бар) 45
Колір чорний
Вага (кг) 2,748
Вага (з упаковкою) (кг) 6,521
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 565 x 475 x 896

Оснащення

  • Металева котушка для шланга
  • Направляюча шланга
Відео

Області застосування
  • Полив саду
Аксесуари
Запчастини для Візок для шланга HT 5 M

