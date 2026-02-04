Візок для шланга HT 5 M
Надійний і мобільний візок для шланга вражає міцною металевою котушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.
Надійне рішення: візок для шланга, дуже зручний у застосуванні, що дає змогу зберігати садовий шланга з економією місця. Його міцна металева котушка розрахована на інтенсивні навантаження, а ергономічне кривошипне руків'я і міцна напрямна для шланга дають змогу легко й акуратно змотувати його. Крім того, візок вирізняється дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, а також стійкістю до впливу морозу і УФ-випромінювання. Завдяки інноваційним швидкодіючим затискачам телескопічну ручку візка легко встановлюють на потрібній висоті або повністю зсувають вниз - наприклад, для зберігання з економією місця. Візок поставляється в змонтованому стані. Як і інші приналежності для зберігання шлангів, він вирізняється високою надійністю і довгим терміном служби. Гарантія виробника надається на 5-річний термін.
Особливості та переваги
Висока стійкістьЗавдяки дуже широкій опорі та низькому центру ваги котушки.
Направляюча шлангаДля легкого розмотування і змотування шланга.
Металева котушкаГарантія надійності та довгого терміну служби.
Швидкодіючі затискачі для фіксації телескопічної ручки
- Зберігання з економією місця.
Ергономічна неслизька ручка
- Зручна ручка, що полегшує виконання робіт.
Складне кривошипне руків'я, що складається
- Зберігання з економією місця.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
- Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Запобігання підтікання
- Вода не витікає після використання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина труби (м)
|20
|Пропускна здатність шлангу (м)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Тиск розриву (бар)
|45
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|2,748
|Вага (з упаковкою) (кг)
|6,521
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|565 x 475 x 896
Оснащення
- Металева котушка для шланга
- Направляюча шланга
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
Аксесуари
Запчастини для Візок для шланга HT 5 M
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.