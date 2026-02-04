Надійне рішення: візок для шланга, дуже зручний у застосуванні, що дає змогу зберігати садовий шланга з економією місця. Його міцна металева котушка розрахована на інтенсивні навантаження, а ергономічне кривошипне руків'я і міцна напрямна для шланга дають змогу легко й акуратно змотувати його. Крім того, візок вирізняється дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, а також стійкістю до впливу морозу і УФ-випромінювання. Завдяки інноваційним швидкодіючим затискачам телескопічну ручку візка легко встановлюють на потрібній висоті або повністю зсувають вниз - наприклад, для зберігання з економією місця. Візок поставляється в змонтованому стані. Як і інші приналежності для зберігання шлангів, він вирізняється високою надійністю і довгим терміном служби. Гарантія виробника надається на 5-річний термін.