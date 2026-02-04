Тележка для шланга HT 5 M
Надежная и мобильная тележка для шланга впечатляет прочной металлической катушкой, очень широкой опорой, направляющей для точного сматывания шланга и регулируемой по высоте ручкой для перемещения.
Надежное решение: тележка для шланга, очень удобная в применении и позволяющая хранить садовый шланга с экономией места. Ее прочная металлическая катушка рассчитана на интенсивные нагрузки, а эргономичная кривошипная рукоятка и прочная направляющая для шланга позволяют легко и аккуратно сматывать его. Кроме того, тележка отличается очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, а также стойкостью к воздействию мороза и УФ-излучения. Благодаря инновационным быстродействующим зажимам телескопическая ручка тележки легко устанавливается на требуемой высоте или полностью сдвигается вниз – например, для хранения с экономией места. Тележка поставляется в смонтированном состоянии. Как и другие принадлежности для хранения шлангов, она отличается высокой надежностью и долгим сроком службы. Гарантия производителя предоставляется на 5-летний срок.
Особенности и преимущества
Высокая устойчивостьБлагодаря очень широкой опоре и низкому центру тяжести катушки.
Направляющая шлангаДля легкого разматывания и сматывания шланга.
Металлическая катушкаГарантия надежности и долгого срока службы.
Быстродействующие зажимы для фиксации телескопической ручки
- Хранение с экономией места.
Эргономичная нескользкая ручка
- Удобная ручка, облегчающая выполнение работ.
Складная кривошипная рукоятка
- Хранение с экономией места.
Угловой штуцер для подсоединения шланга
- Предотвращает скручивание и перегибы шланга и обеспечивает максимальный поток воды.
Предотвращение подтекания
- Вода не вытекает после использования.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина шланга (м)
|20
|Пропускная способность шланга (м)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Давление разрыва (бар)
|45
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|2,748
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,521
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|565 x 475 x 896
Оснащение
- Металлическая катушка для шланга
- Направляющая шланга
- Полив сада
- Средние и большие площади
