Візок для шланга HT 2
Мобільний і міцний візок для шланга вирізняється дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. Ця компактна модель з регульованою по висоті ручкою для переміщення призначена для садів малих розмірів.
Міцний візок для шланга дає змогу зберігати садовий шланг з економією місця і дуже зручний у застосуванні. Акуратне змотування шланга забезпечується ергономічною кривошипною рукояткою. Крім того, візок вирізняється дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, а також стійкістю до впливу морозу і УФ-випромінювання. Завдяки інноваційним швидкодіючим затискачам телескопічна ручка візка легко встановлюється на необхідній висоті або повністю зсувається вниз. Kärcher надає на візок 5-річну гарантію. Він поставляється в змонтованому стані.
Особливості та переваги
Висока стійкістьЗавдяки дуже широкій опорі та низькому центру ваги котушки.
Швидкодіючі затискачі для фіксації телескопічної ручкиЗберігання з економією місця.
Складне кривошипне руків'я, що складаєтьсяЗберігання з економією місця.
Кутовий штуцер для під'єднання шланга
- Запобігає скручуванню і перегинам шланга і забезпечує максимальний потік води.
Запобігання підтікання
- Вода не витікає після використання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Пропускна здатність шлангу (м)
|40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|2,75
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,971
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|460 x 475 x 840
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
Аксесуари
Запчастини для Візок для шланга HT 2
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.