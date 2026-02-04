Прочная тележка для шланга позволяет хранить садовый шланг с экономией места и очень удобна в применении. Аккуратное сматывание шланга обеспечивается эргономичной кривошипной рукояткой. Кроме того, тележка отличается очень широкой опорой, гарантирующей высокую устойчивость, а также стойкостью к воздействию мороза и УФ-излучения. Благодаря инновационным быстродействующим зажимам телескопическая ручка тележки легко устанавливается на требуемой высоте или полностью сдвигается вниз. Kärcher предоставляет на тележку 5-летнюю гарантию. Она поставляется в смонтированном состоянии.