Дощувачі і розбризкувачі для поливу

Зрошувачі для квітучих садів

Дощувачі для газонів складаються з форсунки та основи, як правило, у формі шипа, який вставляється в ґрунт і забезпечує необхідну опору. Імпульсний дощувач PS 300 підходить для поливу середніх і великих ділянок і часто використовується в системах автоматичного поливу. Він розбризкує воду з форсунки по колу і покриває максимальну площу поливу 706 м2. Цей дощувач ідеально підходить для поливу дуже великих газонів або як розподільник води на клумбах.

Тоді як круговий дощувач CS 90 ідеально підходить для невеликих ділянок і садів. Він легко встановлюється на нерівній або похилій місцевості та ідеально підходить для догляду за рослинами і газонами на різних рівнях. Слід зазначити, що інтенсивність розпилення вища, ніж у класичного дощувача.