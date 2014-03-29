Дощувачі і розбризкувачі для поливу
Забезпечте своїм рослинам найкращий полив, на який вони заслуговують, з круговими та осцилюючими розбризкувачами Kärcher! Наші розбризкувачі призначені для точного покриття великих площ, забезпечуючи рівномірне і широке покриття вашого саду та газону для максимальної ефективності. Перестаньте витрачати час на ручний полив і дайте своїм рослинам ідеальну кількість води, якої вони потребують, в найкоротші терміни! Усі моделі легко під'єднуються до садового шланга і сумісні з усіма доступними системами click-on.
Точне зрошення прямокутних ділянок
Дощувачі Kärcher серії OS — ідеальне рішення для рівномірного поливу прямокутних територій, таких як клумби, газони та овочеві грядки.
- OS 5.320 SV / OS 5.320 S — високопродуктивні дощувачі з гнучким регулюванням площі поливу, ідеальні для середніх і великих ділянок.
- OS 3.220 — компактна модель для менших площ, забезпечує надійне зрошення без втрат води.
Усі моделі легко під’єднуються до системи поливу та дозволяють точно налаштувати зону зрошення — лише там, де це потрібно. Оптимальне рішення для ефективного догляду за садом без перевитрати ресурсів.
Рівномірний полив по колу — для клумб, газонів і насаджень будь-якої форми
Кругові дощувачі Kärcher забезпечують точне зрошення в радіусі 360°, гарантуючи оптимальне зволоження на всій площі. Ідеальні для ділянок неправильної форми, круглих або частково круглих зон.
- CS 90 Spike — компактна модель на колу, легко фіксується в ґрунті й підходить для малих площ.
- RS 130/3 — обертовий дощувач із трьома форсунками, для рівномірного поливу середніх ділянок.
- RS 120/2 — роторний дощувач із двома соплами — стабільний, зручний і ефективний.
- PS 300 — імпульсний, круговий і секторний дощувач 3-в-1, дозволяє точно налаштувати форму та напрям поливу — ідеальний для ділянок зі складною геометрією.
Універсальні дощувачі для круглих і прямокутних ділянок
Комбіновані дощувачі Kärcher — універсальний вибір для тих, хто хоче адаптувати полив під різні зони саду: від газонів і клумб до овочевих грядок.
- CS 90 — круговий дощувач із гнучким налаштуванням площі поливу, що легко закріплюється в ґрунті. Ідеально підходить для невеликих ділянок.
- MS 100, 6 функцій — багатофункціональний поверхневий дощувач із шістьма режимами поливу: від точкового до кругового. Універсальність, яка дозволяє поливати ділянки різної форми та розміру — з урахуванням потреб рослин.
Ці моделі забезпечують ефективне зрошення без перевитрати води — зручне рішення для щоденного догляду за садом.
Зрошувачі для квітучих садів
Дощувачі для газонів складаються з форсунки та основи, як правило, у формі шипа, який вставляється в ґрунт і забезпечує необхідну опору. Імпульсний дощувач PS 300 підходить для поливу середніх і великих ділянок і часто використовується в системах автоматичного поливу. Він розбризкує воду з форсунки по колу і покриває максимальну площу поливу 706 м2. Цей дощувач ідеально підходить для поливу дуже великих газонів або як розподільник води на клумбах.
Тоді як круговий дощувач CS 90 ідеально підходить для невеликих ділянок і садів. Він легко встановлюється на нерівній або похилій місцевості та ідеально підходить для догляду за рослинами і газонами на різних рівнях. Слід зазначити, що інтенсивність розпилення вища, ніж у класичного дощувача.
Полив саду за допомогою обертального дощувача
Обертові розпилювачі також легко під'єднуються до шланга, як і розбризкувачі для газонів. Вони ідеально підходять для поливу невеликих ділянок і садів. Дощувач RS 130/3 забезпечує максимальну площу поливу 133 м2, тоді як дощувач RS 120/2 поливає до 113 м2. Крім того, він вражає регульованим кутом розпилення.
За допомогою садового насоса ви також можете живити обертальні дощувачі з бочок або цистерн для води, і таким чином, покривати потреби у воді з альтернативних джерел.
Різноманітні функції для різних садів
Багатофункціональний поверхневий дощувач Kärcher MS 100 ідеально підходить для поливу невеликих ділянок і садів. Шість різних форм форсунок забезпечують різні типи поливу і забезпечують максимальну площу поливу 78 м2. Багатофункціональний дощувач - це гнучкий газонний дощувач, який адаптується до ґрунту, що поливається, завдяки шести різним формам форсунок.
