Дощувач круговий RS 120/2
Дощувач круговий RS 120/2. Зона зрошення: при 2 барах діаметр поливу 8м, площа поливу 50 кв.м; при 4 барах діаметр поливу 12 м, площа поливу 113 кв.м.
Особливості та переваги
Регульований кут розбризкування
- Для оптимального поливу
Специфікації
Технічні характеристики
|Витрата води
|16 l/min
|Діаметр зони поливу (2 бар)
|≤ 8 m
|Діаметр зони поливу (4 бар)
|≤ 12 m
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,179
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,22
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|200 x 248 x 110
Області застосування
- Полив саду
- Газон