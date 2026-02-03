Дощувач круговий RS 120/2

Дощувач круговий RS 120/2. Зона зрошення: при 2 барах діаметр поливу 8м, площа поливу 50 кв.м; при 4 барах діаметр поливу 12 м, площа поливу 113 кв.м.

Особливості та переваги
Регульований кут розбризкування
  • Для оптимального поливу
Специфікації

Технічні характеристики

Витрата води 16 l/min
Діаметр зони поливу (2 бар) ≤ 8 m
Діаметр зони поливу (4 бар) ≤ 12 m
Колір чорний
Вага (кг) 0,179
Вага (з упаковкою) (кг) 0,22
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 200 x 248 x 110
Області застосування
  • Полив саду
  • Газон
