Дощувач CS 90
Дощувач круговий CS 90, діаметр поливу 9 м, площа поливу до 64 кв.м. З додатковою насадкою для зрошення вузьких ділянок. З додатковим тримачем.
Дощувач круговий CS 90, діаметр поливу 9 м, площа поливу до 64 кв.м. З додатковою насадкою для зрошення вузьких ділянок. З додатковим тримачем.
Особливості та переваги
Міцна шпилька для установки на нерівностях або схилів на землі
- Стабільний і довговічний
Додатковий адаптер
- Для поливу прямокутних ділянок (CS 90 Vario)
Специфікації
Технічні характеристики
|Витрата води
|21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
|Діаметр зони поливу (2 бар)
|9 m
|Діаметр зони поливу (4 бар)
|9 m
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,053
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,069
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|113 x 117 x 135
Області застосування
- Полив саду
- Газон