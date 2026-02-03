Дощувач круговий RS 130/3
Дощувач круговий RS 130/3. Зона зрошення: при 2 барах діаметр поливу 11м, площа поливу 95 кв.м; при 4 барах діаметр поливу 13м, площа поливу 133 кв.м.
Специфікації
Технічні характеристики
|Витрата води
|15,5 l/min
|Діаметр зони поливу (2 бар)
|≤ 11 m
|Діаметр зони поливу (4 бар)
|≤ 13 m
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,157
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,198
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|200 x 248 x 100
Області застосування
- Полив саду
- Газон