Осцилюючий дощувач OS 3.220 для прямокутних ділянок
Дощувач OS 3.220 для поливу прямокутних ділянок. З плавною зміною дальності поливу. Зона зрошення: при 2 барах ширина поливу 9м, довжина 5-14м, площа до 120 кв.м; при 4 барах ширина поливу 13м, довжина 6-17 м, площа до 220 кв.м.
Особливості та переваги
Плавне зміна дальності поливуТочний полив
Петля для підвішування пристрою, інтегрована в ручкуДля простого зберігання
Є голка для очищення форсунокДля легкого очищення форсунок
Довговічний механізм
Збільшує тривалість роботи від одного заряду і термін служби апарату.
Специфікації
Технічні характеристики
|Площа поливу (2 бар)
|45 - 120 m²
|Площа поливу (4 бар)
|80 - 220 m²
|Ширина зоны поливу (2 бар) (м)
|9
|Ширина зоны поливу (4 бар) (м)
|13
|Дальність поливу (2 бар) (м)
|5 - 14
|Дальність поливу (4 бар) (м)
|6 - 17
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,43
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,541
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|450 x 136 x 86
Відео
Області застосування
- Полив саду
- Газон
Аксесуари
