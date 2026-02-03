Осцилюючий дощувач OS 3.220 для прямокутних ділянок

Дощувач OS 3.220 для поливу прямокутних ділянок. З плавною зміною дальності поливу. Зона зрошення: при 2 барах ширина поливу 9м, довжина 5-14м, площа до 120 кв.м; при 4 барах ширина поливу 13м, довжина 6-17 м, площа до 220 кв.м.

Дощувач OS 3.220 для поливу прямокутних ділянок. З плавною зміною дальності поливу. Зона зрошування : при 2 барах ширина поливу 9м, довжина 5-14м, площа до 120 кв.м; при 4 барах ширина поливу 13м, довжина 6-17 м, площа до 220 кв.м.

Особливості та переваги
Осцилюючий дощувач OS 3.220 для прямокутних ділянок: Плавне зміна дальності поливу
Плавне зміна дальності поливу
Точний полив
Осцилюючий дощувач OS 3.220 для прямокутних ділянок: Петля для підвішування пристрою, інтегрована в ручку
Петля для підвішування пристрою, інтегрована в ручку
Для простого зберігання
Осцилюючий дощувач OS 3.220 для прямокутних ділянок: Є голка для очищення форсунок
Є голка для очищення форсунок
Для легкого очищення форсунок
Довговічний механізм
  • Збільшує тривалість роботи від одного заряду і термін служби апарату.
Специфікації

Технічні характеристики

Площа поливу (2 бар) 45 - 120 m²
Площа поливу (4 бар) 80 - 220 m²
Ширина зоны поливу (2 бар) (м) 9
Ширина зоны поливу (4 бар) (м) 13
Дальність поливу (2 бар) (м) 5 - 14
Дальність поливу (4 бар) (м) 6 - 17
Колір чорний
Вага (кг) 0,43
Вага (з упаковкою) (кг) 0,541
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 450 x 136 x 86
Осцилюючий дощувач OS 3.220 для прямокутних ділянок
Осцилюючий дощувач OS 3.220 для прямокутних ділянок
Осцилюючий дощувач OS 3.220 для прямокутних ділянок
Осцилюючий дощувач OS 3.220 для прямокутних ділянок

Відео

Сумісна техніка
Області застосування
  • Полив саду
  • Газон
Аксесуари
Запчастини для Осцилюючий дощувач OS 3.220 для прямокутних ділянок

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.