Осцилирующий дождеватель OS 3.220 для прямоугольных участков
Дождеватель OS 3.220 для полива прямоугольных участков. С плавным изменением дальности полива. Зона орошения: при 2 барах ширина полива 9м, длина 5-14м, площадь до 120 кв.м; при 4 барах ширина полива 13м, длина 6-17 м, площадь до 220 кв.м.
Особенности и преимущества
Плавное изменение дальности орошенияТочный полив
Петля для подвешивания устройства встроена в ручкуДля простого хранения
Есть чистящая игла для форсунокДля легкой очистки форсунок
Долговечный механизм
- Увеличивает продолжительность работы от одного заряда и срок службы аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Площадь орошения (2 бар)
|45 - 120 m²
|Площадь орошения (4 бар)
|80 - 220 m²
|Ширина зоны орошения (2 бар) (м)
|9
|Ширина зоны орошения (4 бар) (м)
|13
|Дальность орошения (2 бар) (м)
|5 - 14
|Дальность орошения (4 бар) (м)
|6 - 17
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,43
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,541
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|450 x 136 x 86
Видео
Области применения
- Полив сада
- Газон
- Средние и большие площади
Принадлежности
Запчасти для Осцилирующий дождеватель OS 3.220 для прямоугольных участков
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.